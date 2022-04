Entenda por que o Google quer chamar a Rafa Kalimann para a festa da firma

Faltando pouco tempo para chegar ao fim e sem grandes emoções, os bastidores do Big Brother Brasil acabam movimentando as redes mais que os próprios participantes do programa. Na tarde desta segunda-feira (18), foi a vez do apresentador do quadro 'Big Terapia' Paulo Vieira, que explanou uma fofoca sobre a festa da firma para os funcionários do BBB.

Como já é tradição, todos os anos os apresentadores do programa fazem uma doação para a festa de encerramento do reality, que conta com a participação de todos os funcionários envolvidos na produção do programa. A grande fofoca girou em torno da quantia que a ex-BBB e apresentadora do 'Papo com Eliminado' Rafa Kalimann doou para a confraternização. Segundo Paulo, Rafa teria doado 10 mil reais para a festa.

"Parece que é uma tradição os apresentadores doarem uma grana para a galera turbinar a festa. Aí tava assim, aquele climãozinho de 'quanto será que é um valor bom para eu sair amado pela equipe sem sair endividado?' e eu tava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor para eu fazer meu cálculo. Falei para o organizador: 'Tu me fala quanto Tadeu vai dar para eu falar o meu valor! Eu posso facilmente dar 10% do valor que ele der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais", escreveu o humorista.

uma fofoca dos bastidores… — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 18, 2022

O que Paulo não esperava era que Rafa doasse uma quantia tão alta. "A primeira a doar foi Rafa Kalimann e... ela deu R$ 10 mil. R$ 10 mil!!! Eu e Dani Calabresa estamos em desespero", brincou o apresentador em sua conta no Twitter.

Ana Clara, também ex-BBB e que entrevista os eliminados em um programa no Multishow, respondeu em tom de brincadeira que daria uma boa quantia para ajudar na festa. "Só te digo que vocês têm que reagir, já tô lá em cima nesses dígitos", brincou. Paulo também convocou o ex-apresentador do 'CAT BBB' Rafael Portugal, para questionar qual seria um bom valor a ser doado, mas Rafael afirmou que nunca foi convidado para essa festa, justificando que estava no programa durante a pandemia.

Nesta terça-feira até o Google entrou na brincadeira. O perfil brasileiro da empresa respondeu a publicação de Paulo com um print de uma possível busca na ferramenta de pesquisa do site: "O Brasil agora: como convidar Rafa Kalimann para a festa da firma".