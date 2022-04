Garoto de 3 anos faz processo seletivo e consegue emprego para 2034

O que você queria ser quando crescesse? Aos 3 anos, Oliver Lipinski, quer ser bombeiro e já se candidatou a uma vaga na cidade de Parksville, no Canadá.

Courtney e Chris Lipinksi, pais de Oliver, ajudaram o filho a criar um currículo com detalhes sobre sua educação, experiência e grande interesse em combate a incêndios, com base em informações fornecidas por ele.

Com o documento em mãos e o uniforme completo de bombeiro, o garotinho apareceu no quartel no último dia do processo seletivo e avisou o tenente Andrew Wiersma que queria um emprego.

"Oliver conhece carros de bombeiros e caminhões, pode listar a maioria das peças em um caminhão de bombeiros de escada, tem um conhecimento básico de hidráulica, não brinca com 'mágica' porque isso pode causar incêndios e reconhece a maioria das letras e os sons que elas fazem", disse o Corpo de Bombeiros de Parksville em um comunicado.

Após uma bem-sucedida entrevista, o menino conseguiu o que queria: foi classificado para a turma de recrutas de 2034, como membro júnior dos bombeiros.

Como parte de seu treinamento, ele fez um tour pelo quartel e passeou em seu caminhão favorito. Também recebeu um capacete vermelho, um ursinho de pelúcia, biscoitos e um certificado reconhecendo seu status como membro júnior oficial.

