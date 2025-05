Casamentos na China evoluem com personalização e consumo criativo da geração Z

O dia 20 de maio, conhecido na China pela pronúncia semelhante a "eu te amo" em mandarim, tornou-se uma das datas preferidas para casamentos. Impulsionados por jovens das gerações nascidas nos anos 1990 e 2000, os casamentos passaram a adotar formatos variados, que vão desde cerimônias tradicionais até eventos inspirados em cultura pop.

Segundo o Relatório de Percepção sobre Casamentos da geração Z de 2025, 78% dos jovens solteiros valorizam a cerimônia de casamento. Entre os nascidos após 2000, mais da metade considera o casamento um rito de passagem que deve refletir estilo pessoal.

Em vez de simplificar, muitos apostam em formatos personalizados. Em abril, uma influenciadora digital promoveu um casamento inspirado no anime Cardcaptor Sakura. No palco decorado como um “círculo mágico”, ela entrou com vestido temático e varinha. Nas redes sociais, internautas compararam a cena ao desfecho de um mangá shojo.

A variedade vai do estilo tradicional ao universo dos animes, passando por festas com temas de eSports, casais que colocam pets como porta-alianças e apresentações musicais autorais. Para o professor Chen Wei, da Universidade de Xangai, a diversidade reflete o avanço do individualismo e o desejo por experiências autênticas. “As pessoas querem expressar emoções e identidade,” diz.

Chen explica que, antes restrito à família, o casamento agora serve também como meio de afirmação no ambiente digital. Mesmo diante da resistência dos pais, o reconhecimento online fortalece a confiança dos noivos nas escolhas personalizadas.

Casamentos alternativos reduzem custos e atraem novos perfis

Durante o feriado de 1º de Maio, um casal de Taiyuan realizou a cerimônia em um restaurante Haidilao, gastando RMB 22,5 mil. Em Pequim, um jovem escolheu o McDonald’s como local da festa. Essas iniciativas mostram que hotéis de luxo já não são padrão. Cafeterias, redes de fast food e pousadas passaram a integrar os novos roteiros de casamento.

Antes associados à ostentação e a gastos excessivos, os casamentos tradicionais geravam dívidas e práticas como exigência de dotes. Agora, a prioridade está em cerimônias mais acessíveis e com foco na experiência. Segundo dados da Exposição de Casamentos da China, os gastos médios caíram entre 10% e 15%.

Detalhes como passeios de ônibus no lugar da carreata, sessões fotográficas espontâneas e chá com leite substituindo bebidas alcoólicas mostram a flexibilização das tradições. Além da economia, os casais querem evitar rotinas exaustivas. Lin, de Jiangsu, relatou ter ficado sobrecarregado ao ser padrinho. Após a experiência, decidiu optar por uma cerimônia mais simples.

Segundo Chen Wei, práticas como brincadeiras forçadas tendem a desaparecer. “Com a valorização do indivíduo, os casamentos devem se tornar mais leves,” diz.

Mercado se adapta à nova demanda e amplia oportunidades

Com a fragmentação do modelo tradicional, empresas do setor enfrentam desafios. Enquanto marcas consolidadas mantêm alta procura, pequenos negócios competem com preços baixos. Muitos noivos contratam fornecedores individuais pela internet e recorrem a empresas apenas para decoração.

Apesar do marketing em torno do “casamento sob medida”, crescem as queixas sobre entregas padronizadas ou mal executadas. Uma noiva relatou ter desenhado o próprio layout após meses de negociação e pagamento elevado.

Segundo relatório da iiMedia Research, 32,6% dos noivos contratam empresas especializadas para planejamento. Jovens buscam serviços que ofereçam experiências personalizadas, emoção e preços justos. A tendência pressiona o mercado a investir em inovação e qualidade.

Algumas marcas já exploram esse novo nicho. Em Nanning, um casal substituiu o brinde alcoólico por 320 copos de chá com leite. Empresas como Heytea e Chagee passaram a oferecer pacotes com embalagens personalizadas, logística e decoração.

O consumo também segue novas estéticas. No aplicativo Xiaohongshu, postagens com ideias de presentes incluem buquês de pelúcia Jellycat, alianças em caixas de Lego e bonecos personalizados com base em fotos dos noivos. Itens como blind boxes da Pop Mart substituem os doces tradicionais.

De acordo com o Relatório de Pesquisa de Mercado da Indústria de Casamentos na China 2024-2025, o mercado restrito (planejamento e banquetes) deve alcançar RMB 2,84 trilhões, enquanto o mercado amplo (incluindo moradia e lua de mel) atingirá RMB 14,32 trilhões. O setor continua a se diversificar e se adapta a uma geração que exige personalização, inovação e propósito.