Gripe aviária: Rio Grande do Sul reduz barreira sanitária em área próxima de foco da doença

O governo do Rio Grande do Sul reduziu de sete para quatro o número de barreiras sanitárias em área próxima ao foco do caso de gripe aviária, na cidade de Montenegro.

A desmobilização ocorreu após a conclusão das primeiras etapas de vistorias nas propriedades rurais, no raio de 10 quilômetros ao redor do foco de gripe aviária em Montenegro, e pela não ocorrência de novos casos.

Permanecem instaladas, com funcionamento 24 horas, as duas barreiras de desinfecção localizadas no raio de 3 quilômetros, nas estradas vicinais, além da estrutura ao norte da RS-124.

A barreira de bloqueio diretamente no foco também segue posicionada. Até o momento, já foram abordados e desinfetados 2.805 veículos.

Na quinta-feira, 22, a equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA/Seapi) manteve as atividades de educação sanitária nos municípios da região. Foram realizadas ações em 32 escolas municipais e estaduais, além de reuniões com gestores escolares, agentes de saúde e agentes de endemias.

Brasil livre da gripe aviária

Também na quinta-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que o serviço veterinário oficial concluiu a limpeza e a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária na sexta-feira, dia 16.

Com isso, a partir desta quinta-feira tem início o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.

Em razão da confirmação da doença na semana passada, até o momento, 19 países e a União Europeia — formada por 27 nações — suspenderam as aquisições da proteína e de subprodutos de aves de todo o Brasil.

Outros 16 mercados fecharam para o Rio Grande do Sul, e dois impuseram restrições específicas ao município gaúcho de Montenegro, onde está localizada a granja contaminada.

Cálculos preliminares do governo indicam que o Brasil pode perder entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês com as restrições às exportações de frango. Em 2024, o país exportou cerca de 4,4 milhões de toneladas de carne de aves, tendo a China como principal destino.