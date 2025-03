Três cidades chinesas — Xangai, Shenzhen e Hong Kong — estão entre os 10 maiores centros financeiros do mundo, de acordo com o mais recente relatório do think tank britânico Z/Yen Group, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento da China.

A 37ª edição do Índice de Centros Financeiros Globais, divulgada em 20 de março, coloca Nova York na liderança, seguida por Londres, Hong Kong, Cingapura, São Francisco, Chicago, Los Angeles, Xangai, Shenzhen e Seul.

China avança no ranking financeiro global

Em 2025, Hong Kong obteve 760 pontos, superando sua pontuação anterior de 749 e se aproximando de Londres, com 762 pontos. A cidade também ultrapassou Cingapura, que obteve 770 pontos.

Xangai e Shenzhen registraram 744 e 743 pontos, respectivamente, com aumentos de seis e 11 pontos em relação ao ano anterior.

Nova York manteve-se no topo com 769 pontos, enquanto Seul entrou no top 10 pela primeira vez.

Segundo o relatório, 49 cidades avançaram no ranking, 18 mantiveram suas posições e 52 caíram. O estudo destaca uma tendência positiva, com um aumento médio de dois pontos nas classificações gerais, reflexo de crescimento econômico moderado e queda na inflação.

Destaque para cidades da Grande Baía

O desempenho das cidades chinesas foi expressivo, com todas as 12 representadas no ranking mostrando evolução.

Xangai, Shenzhen, Guangzhou e Chengdu mantiveram suas posições;

Hangzhou registrou o maior crescimento da Ásia, com alta de 22 pontos;

Xangai ocupou a 4ª posição no setor financeiro global.

O relatório também aponta que Xangai e Shenzhen se destacaram em diversas subcategorias, figurando entre os 15 primeiros em múltiplos critérios.

Fintech impulsiona liderança asiática

No segmento de tecnologia financeira, cidades da China e dos Estados Unidos seguem na liderança, com diversidade geográfica crescente.

Três cidades da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau entraram no top 20 da categoria fintech:

Shenzhen — 3ª colocação

— 3ª colocação Hong Kong — 4ª colocação

— 4ª colocação Guangzhou — melhorou seu desempenho no último ano

Apesar do cenário econômico favorável, o relatório ressalta que os conflitos geopolíticos permanecem como a principal preocupação dos mercados financeiros internacionais.