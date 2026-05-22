Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Mendonça autoriza volta de Vorcaro para cela especial da Superintendência da PF

Empresário vai ocupar o mesmo espaço onde o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu durante período de investigação

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16h58.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 22, a transferência do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O espaço é o mesmo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu durante período de investigação conduzida pela PF.

Até então, Vorcaro estava em uma cela comum e seguia as regras internas da corporação, incluindo restrições relacionadas ao recebimento de visitas de advogados.

A decisão do ministro foi tomada após a Polícia Federal rejeitar uma proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro.

Na quinta-feira, 21, a defesa de Vorcaro havia solicitado a transferência do empresário para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

O local, conhecido como “Papudinha”, chegou a ser indicado pela equipe jurídica do banqueiro antes da saída do advogado José Luis Oliveira Lima da defesa. O desligamento ocorreu após a negativa da PF em avançar nas negociações de colaboração premiada.

Segundo informações ligadas às tratativas, Daniel Vorcaro aceitou elevar de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões o valor previsto para devolução em eventual acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O empresário é alvo de investigações relacionadas a suspeitas de fraudes financeiras bilionárias. Uma possível delação pode acrescentar novos elementos às apurações conduzidas pelas autoridades.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)André MendonçaPolícia FederalCrime

Mais de Brasil

Onda de frio em SP: Inmet emite alerta para tempestade no fim de semana

Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno

Planalto não deve agir para barrar possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump

Datafolha: Após áudio de Vorcaro, Lula tem 47% e Flávio, 43%, no 2º turno

Mais na Exame

Esporte

Da Copa do Mundo ao PIB: Alemanha, da tradição à reconstrução

Inteligência Artificial

Toda IA sabe as mesmas coisas. A vantagem está no que ela não sabe

Mundo

Trump determina que os interessados no green card voltem a seus países de origem para fazer pedido

Pop

Mel Gibson divulga primeira imagem da sequência de 'A Paixão de Cristo'