Mendonça autoriza volta de Vorcaro para cela especial da Superintendência da PF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 22, a transferência do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O espaço é o mesmo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu durante período de investigação conduzida pela PF.

Até então, Vorcaro estava em uma cela comum e seguia as regras internas da corporação, incluindo restrições relacionadas ao recebimento de visitas de advogados.

A decisão do ministro foi tomada após a Polícia Federal rejeitar uma proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro.

Na quinta-feira, 21, a defesa de Vorcaro havia solicitado a transferência do empresário para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

O local, conhecido como “Papudinha”, chegou a ser indicado pela equipe jurídica do banqueiro antes da saída do advogado José Luis Oliveira Lima da defesa. O desligamento ocorreu após a negativa da PF em avançar nas negociações de colaboração premiada.

Segundo informações ligadas às tratativas, Daniel Vorcaro aceitou elevar de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões o valor previsto para devolução em eventual acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O empresário é alvo de investigações relacionadas a suspeitas de fraudes financeiras bilionárias. Uma possível delação pode acrescentar novos elementos às apurações conduzidas pelas autoridades.