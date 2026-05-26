Economista que acertou os últimos três campeões prevê vencedor da Copa do Mundo 2026

O economista alemão Joachim Klement publicou sua previsão para a Copa do Mundo 2026. O modelo usado por ele acertou os campeões das últimas três edições do torneio.

Klement previu corretamente as vitórias da Alemanha, em 2014, da França, em 2018, e da Argentina, em 2022. Para a edição de 2026, a projeção aponta a Holanda como campeã.

Em entrevista à BBC, da Inglaterra, o economista afirmou que a pesquisa não começou como tentativa de antecipar resultados. “Isso começou como um exercício para mostrar ao mundo a arrogância dos economistas que acham que podem prever coisas sobre as quais, na verdade, não têm ideia”, disse. “Agora virou um exercício sobre como, se você tiver sorte muitas vezes, as pessoas vão achar que você é um guru.”

A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções. O modelo também projeta resultados ao longo do torneio, como uma possível vitória do Japão sobre o Brasil na segunda fase e a eliminação da Escócia para a Coreia do Sul na mesma etapa.

Na projeção de Klement, a Inglaterra aparece como semifinalista, mas derrotada para Portugal, seleção que eliminou os ingleses na Copa de 2006.

Como a previsão é feita?

Klement afirma que o desempenho em uma Copa é influenciado por fatores “sistêmicos”, como população, riqueza, clima e ranking mundial da Fifa. Segundo ele, esses fatores explicam apenas parte do resultado. “Os outros 50% são sorte”, disse à BBC.

“Cada partida, especialmente quando há seleções de alto nível jogando umas contra as outras, muito parecidas em habilidade e qualidade, depende realmente da forma no dia, de uma decisão do árbitro, de um lance de sorte, no sentido de acertar a trave ou a bola entrar”, afirmou.

O economista trabalha como estrategista no banco de investimentos Panmure Liberum, em Londres. Ele disse que colegas apostaram dinheiro após a publicação do seu modelo preditivo. “Se a Holanda for eliminada da Copa do Mundo, acho que no dia seguinte vou ter que trabalhar de casa”, brincou.

Histórico da Seleção Brasileira

Nenhuma seleção venceu a Copa do Mundo tantas vezes quanto o Brasil. Nosso país conquistou seus cinco títulos nas edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, tornando-se a única seleção pentacampeã do planeta.

A trajetória brasileira mistura diferentes gerações históricas. O primeiro troféu veio com Pelé brilhando ainda adolescente, na Suécia, em 1958. O bicampeonato foi confirmado quatro anos depois, no Chile.

Em 1970, no México, o Brasil liderado por Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino e Carlos Alberto Torres conquistou o tricampeonato com uma das equipes mais lembradas da história do esporte.

Os dois títulos mais recentes vieram em 1994, nos Estados Unidos, e em 2002, na campanha estrelada por Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia.

Veja o ranking das seleções com mais títulos da Copa do Mundo