Carnaval 2025 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 9 de março

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste domingo, 9 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Enredo Carioca, Nossobloco, Berço do Samba e União dos Blocos da Ilha do Governador.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de RJ hoje, domingo, 9 de março, por bairro:

Centro

Monobloco |Horário: 7h |Data: 09/03/2025 |Endereço: CCBB, Centro

Santa Teresa

Bonde da Folia |Horário: 12h | Data: 09/03/2025 | Endereço: Rua Fonseca Guimarães, 8, Santa Teresa

Lapa

Berço do Samba |Horário: 16h | Data: 09/03/2025 |Endereço: Travessa do Mosqueira, Lapa

Saúde

Nossobloco |Horário: 16h Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua Sacadura Cabral, 75, Saúde

Leme

Saideira |Horário: 16h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Praça Almirante Júlio Noronha, 86, Leme

Tijuca

Vila Isabel

7 de Paus |Horário: 16h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Boulevard 7 de Setembro, 238, Vila Isabel

Ilha do Governador

União dos Blocos da Ilha do Governador |Horário: 10h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84, Ribeira

Maria da Graça

Encosta Que Cresce |Horário: 12h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua Antônio de Freitas, 2, Maria da Graça

Méier

Migos da Joaquim Méier |Horário: 16h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua Guaju, Méier

Padre Miguel

Vou Te Pescar |Horário: 13h | Data: 09/03/2025 | Endereço: Rua C Dois, 18, Padre Miguel

Realengo

Balbúrdia de Realengo |Horário: 15h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua do Espadarte, 14, Realengo

Paciência

Cordão do Bola Roxa |Horário: 16h |Data: 09/03/2025 |Endereço: Rua Valdecy de Souza, 30, Paciência

Santíssimo