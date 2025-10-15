'Caramelo' entra para o Top 3 Global de filmes mais vistos da Netflix

Caramelo, filme brasileiro lançado em 8 de outubro, entrou para o Top 3 Global de produções mais assistidas da Netflix. A comédia dramática se tornou o título em língua não inglesa mais visto da plataforma na semana e figurou entre os preferidos em 81 países.

A vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil, Elisabetta Zenatti, destacou a repercussão internacional do filme. “Do Canadá à Austrália, da França à Guatemala, do Egito a Hong Kong, pessoas de toda parte estão assistindo a uma história de um vira-lata caramelo”, afirmou. Segundo ela, o sucesso reforça o alcance global de narrativas autênticas.

A trama acompanha Pedro, interpretado por Rafael Vitti, um chef de cozinha que enfrenta um momento difícil na vida, tendo como companhia inseparável o vira-lata Amendoim. A história é inspirada pela relação do diretor Diego Freitas com sua própria cachorra, Paçoca.

O cachorro foi adotado pela equipe de filmagem aos 3 meses de idade e estreou nas telas aos 9 meses, após um semestre de treinamento em forma de brincadeiras. Ao todo, 83 cães participaram das filmagens — alguns com famílias e outros resgatados, depois encaminhados para novos lares.

A estreia veio acompanhada de uma campanha nacional de adoção responsável em parceria com o Instituto Caramelo. A iniciativa reuniu 12 ONGs em 15 estados brasileiros. Nos primeiros cinco dias, a página da campanha recebeu cerca de 60 mil acessos, ampliando a expectativa de aumento na adoção de cães sem raça definida.