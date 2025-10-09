Em parceria com Netflix, Chevrolet lança carro caramelo para homenagear vira-latas

Na quarta-feira, 8, estreou na Netflix o tão aguardado filme “Caramelo", que conta a história de um chef de cozinha e um vira-lata que se tornam melhores amigos. Pegando carona na paixão do brasileiro pelo cachorro caramelo, a Chevrolet, em parceria com o serviço de streaming, lançou uma ativação inédita e com objetivo beneficente.

A montadora criou um único exemplar do SUV Tracker na cor caramelo. O carro será leiloado e o valor arrecadado será doado ao Instituto Caramelo, organização dedicada ao resgate e adoção responsável de animais.

Esta iniciativa contou com a participação do público para a definição da cor. Fãs da Netflix foram convidados a enviar fotos de seus cães por WhatsApp, e as 22.918 recebidas formaram uma paleta coletiva de tons que serviu de base para, segundo a Chevrolet, se chegar ao “tom mais BR de todos”.

O processo foi reunido em uma landing page, que mostra as imagens dos animais, explica a iniciativa e dá mais informações sobre o leilão beneficente.

“Ao lado do cachorro caramelo, que simboliza a afetividade e a diversidade do Brasil, a Chevrolet reafirma seu papel como marca conectada à cultura nacional e que, há 100 anos, transforma engajamento em impacto positivo para a sociedade”, disse Guilherme Arruda, diretor sênior de Marketing GM América do Sul, em comunicado.

Fernanda Guimarães, diretora de Parcerias de Marca da Netflix para a América Latina, acrescenta: “O mais especial desse projeto é que conseguimos unir tudo o que o filme Caramelo representa com a força da cocriação com marcas: a adoção de animais, o impacto social e a conexão autêntica com os nossos fãs, com um trabalho conjunto e desde o início com o Instituto Caramelo”.

Comercial e conteúdos digitais

A campanha, criada pela WMcCANN, também conta com com anúncios da Netflix e conteúdos digitais em parceria com o ator Rafael Vitti, protagonista do filme “Caramelo” ao lado do cão Amendoim.

Nas redes sociais, os vídeos destacam cuidados com os pets durante as viagens de carro, e mostram recursos do Tracker neste sentido, como comandos remotos através do app MyChevrolet, sensores e alertas de colisão e assistência emergencial OnStar.

“O Tracker Caramelo é um tributo à brasilidade e à empatia que o caramelo representa. Colocar essa homenagem em movimento é a maneira da Chevrolet reafirmar seu compromisso com os temas que importam para o brasileiro e reconhecer as famílias multiespécies”, completa Dani Ribeiro, CCO da WMcCANN.