Cantor Leonardo sofre acidente em canoa de pesca e passa por exames

O cantor Leonardo precisou ir para o hospital após sofrer um acidente durante uma pescaria noturna. Segundo relato feito nas redes sociais da esposa, Poliana Rocha, o artista escorregou na canoa e bateu o olho, ficando com um hematoma visível no rosto.

Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 24, Leonardo apareceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde realizou exames para avaliar a lesão. Usando óculos escuros e com o olho roxo, ele brincou com a situação e disse que não queria que ninguém risse de sua aparência.

"Vamos fazer só um exame para checar se está tudo bem", afirmou Poliana durante a gravação.

A esposa também explicou que o cantor passaria por uma tomografia para poder viajar com tranquilidade. Segundo ela, apesar do susto, Leonardo está bem.

Mesmo após o acidente, o sertanejo garantiu que mantém sua agenda profissional e seguirá para um show já marcado no Paraná.

"Eu canto é com a boca, não com os olhos", disse, em tom de brincadeira.

Durante a visita ao hospital, Leonardo ainda mostrou as pulseiras de identificação recebidas na unidade e fez piada com a situação ao afirmar que uma delas seria para entrar no hospital e a outra para "não fugir".