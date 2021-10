Carro mais bonito do mundo: conheça o Bugatti Bolide

A competição pela criação do carro mais bonito do mundo não é fácil. Além de recursos quase ilimitados para o desenvolvimento de produtos inovadores, as montadoras têm uma forte cultura de design no DNA. No 36º Festival Automobile International, realizado em Paris, o júri deu a vitória no quesito visual ao Bugatti Bolide, na categoria chamada "hipercarros".

O Bolide definitivamente não é um carro qualquer. Seu design futurístico é típico de carros de edições limitadas. E esse é mesmo o caso dele. Serão fabricadas apenas 40 unidades do veículo e cada uma custará 4,7 milhões de dólares, algo como 25,5 milhões de reais, em conversão direta. As primeiras unidades serão entregues aos compradores em 2024.

“Embora extremamente funcional, o Bolide está repleto da personalidade e tradição distintas da Bugatti”, diz, em nota, Nils Sajonz, chefe de projetos especiais da Bugatti. “Sua criação foi inspirada na filosofia peso-potência de um jovem Ettore Bugatti, que revolucionou o mundo do automobilismo na década de 1920 ao projetar carros leves e ágeis, como o Type 35, que se tornaram praticamente imbatíveis. Bolide é o ponto culminante dessa filosofia, pura em seu design e em seu propósito.”

De acordo com a montadora, o Bolide foi projetado para ser excepcionalmente baixo, assim como em muitos veículos esportivos. Em combinação com o difusor traseiro, o aerofólio oferece ao veículo níveis extremos de sustentação negativa ao solo para manter a estabilidade em curvas feitas em alta velocidade.

Veja fotos do Bolide a seguir.

