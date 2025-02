Budweiser exibe 'Forrest Gump' e 'Clube da Luta' de graça em SP; saiba como conseguir ingressos

O Oscar de 2025 acontece já neste domingo, 2 de março, e os cinemas têm parte dos filmes indicados em cartaz. Mas melhor do que só comprar o ingresso, é assistir filmes "na faixa" — e a Budweiser está disposta a pagar uma sessão todinha em São Paulo para dezenas de pessoas, com cerveja gelada.

A bebida já apareceu em mais de 1200 filmes de Hollywood, desde clássicos do passado até produções indicadas ao Oscar de 2025. E trouxe a referência de cada um deles para o logo, em charadas visuais inspiradas em cenas de filmes em que cerveja esteve presente.

A partir desta quinta-feira, 27, a marca convida o público a assistir a dois filmes clássicos no Cineclube Cortina totalmente de graça, nos quais a cerveja aparece em uma ou mais cenas. O primeiro é "Forrest Gump" (1994), que será exibido nesta quinta, a partir das 21h. Na sexta-feira, 28, haverá a exibição de "Clube da Luta" (1999), no mesmo horário.

“Budweiser sempre esteve ligada ao universo do entretenimento e de grandes espetáculos, seja da música, do esporte ou do cinema. Identificar a marca em tantas produções icônicas mostra que fazemos parte da cultura pop de forma genuína. ‘The Beer Behind Hollywood’ é nossa forma divertida e autêntica de celebrar essa conexão”, comenta Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser.

Os ingressos podem ser retirados antes das sessões neste link. Cada ticket dá direto a três unidades de Budweiser (Regular ou Zero), um balde de pipoca e um copo temático da campanha.

Os prêmios de 'Forrest Gump' e 'Clube da Luta'

Indicado a treze estatuetas do Oscar e vencedor em seis delas, "Forrest Gump" tornou-se um clássico do cinema estrelado por Tom Hanks. No ano em que concorreu a premiação, levou o prêmio de Melhor Filme.

Já "Clube da Luta" veio mais modesto, mas igualmente aclamado. A produção foi indicada somente à categoria de Melhor Mixagem de Som, mas perdeu o prêmio para "Matrix" naquele ano. Ainda assim, tornou-se um dos maiores clássicos do cinema.