Budweiser Ásia-Pacífico tem queda de lucro no 2º trimestre

A Budweiser Brewing Company APAC, a maior fabricante de cerveja por vendas na região Ásia-Pacífico, informou que o lucro caiu 8,6% no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, principalmente devido a uma redução no consumo na China, segundo informações do portal chinês, Yicai Global.

O lucro líquido foi de US$ 254 milhões nos três meses encerrados em 30 de junho, informou a empresa com sede em Hong Kong em um relatório financeiro divulgado no início de agosto. A receita caiu 7,8% para US$ 1,8 bilhão, com as vendas de cerveja caindo 7,3% para 2,5 bilhões de litros, acrescentou.

As vendas na China caíram 10,3% no segundo trimestre, “impactadas por um setor fraco, que passou pela reabertura de canais há um ano, e por condições climáticas adversas nas principais regiões de atuação,” observou a Budweiser APAC. A receita total caiu 15,2% e a receita por cem litros caiu 5,4% devido às fortes chuvas nas províncias de Guangdong e Fujian, onde uma grande parte da presença geográfica premium da empresa está concentrada, acrescentou.

No primeiro semestre, o lucro líquido encolheu 5,9% para US$ 541 milhões, disse a Budweiser APAC. A receita caiu 4,3% para US$ 3,4 bilhões, enquanto as vendas de cerveja caíram 6,2% para 4,66 bilhões de litros.

“Embora nosso desempenho no primeiro semestre deste ano tenha sido negativamente impactado por um setor fraco na China, nossa presença geográfica com forte crescimento na Coreia do Sul e na Índia compensou em grande parte nosso desempenho na China,” destacou a Budweiser APAC.

O CEO e co-presidente da empresa, Jan Craps, afirmou que o fraco desempenho da Budweiser APAC no segundo trimestre é incomum. Ele observou que continua otimista quanto aos resultados do segundo semestre, embora o clima do mês passado tenha sido difícil. As estratégias gerais e de canal da empresa e os esforços de marketing esportivo estão progredindo conforme o planejado, acrescentou.

O mercado de cerveja da China enfrentará algumas flutuações no curto prazo, mas a tendência de atualizar produtos para o segmento premium não mudou no médio e longo prazo, observou Craps. A cerveja premium representa apenas 17% do mercado chinês, em comparação com uma participação de 40% em outros países desenvolvidos, por isso a Budweiser APAC continuará a focar em uma estratégia premium para seu layout de capacidade de produção e investimento, disse ele.

Além disso, a gigante belga da cerveja Anheuser-Busch InBev, proprietária da Budweiser APAC, é parceira global dos Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024, apontou Craps. A unidade lançou a Corona Cero, uma nova marca de cerveja sem álcool, para atender à demanda durante os jogos e continuará a desenvolver essa importante área de negócios, acrescentou.

A cerveja sem álcool tem apenas uma pequena participação no mercado chinês, mas as crescentes preocupações com a saúde dos consumidores mais jovens trouxeram novas mudanças para o consumo de cerveja, observou Craps, acrescentando que esse negócio se desenvolveu rapidamente na Coreia do Sul e na Índia.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global