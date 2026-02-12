BTS provoca alta de 6.700% em buscas por hotéis com turnê mundial

A volta do BTS aos palcos movimentou o setor de turismo por todo o mundo. A turnê "Arirang", que passa por 34 cidades da Ásia, Europa e América entre abril de 2026 e março de 2027, já provoca aumentos expressivos em buscas por hospedagem e passagens aéreas.

Na cidade de Kaohsiung, Taiwan, as buscas por hospedagem aumentaram 6.700% em relação ao ano anterior para a data do show, segundo o site Booking.com.

Em São Paulo, as buscas cresceram 193% após os Bangtan Boys divulgarem três shows em São Paulo, no Brasil. As apresentações ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Mercado de revenda e turismo aquecidos

Fãs que não conseguiram comprar ingressos nas cidades onde a venda oficial já ocorreu tiveram que recorrer ao mercado de revenda.

Na plataforma de revenda StubHub, ingressos chegam a ser oferecidos por US$ 7.276, segundo o site CNBC, quase 40 vezes o valor de face original.

A situação se repete na hospedagem: hotéis próximos aos principais centros de transporte na Coreia do Sul não apenas esgotaram, como passaram a cobrar mais do que o dobro das tarifas de fim de semana nas datas dos shows.

A Trip.com projeta que o turismo de shows será um dos segmentos mais lucrativos do setor de viagens em 2026.

Além do BTS, outras turnês como as de Bruno Mars, Harry Styles e do grupo EXO também devem atrair fluxos significativos de viajantes internacionais.

Veja as datas dos shows do BTS em 2026