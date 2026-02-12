Pop

BTS provoca alta de 6.700% em buscas por hotéis com turnê mundial

Grupo sul-coreano esgotou ingressos em 20 minutos e movimenta mercado de turismo global; ingressos são revendidos por até 40 vezes o valor original

BTS: grupo coreano aumenta buscas por voos e hospedagens mundialmente (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13h08.

A volta do BTS aos palcos movimentou o setor de turismo por todo o mundo. A turnê "Arirang", que passa por 34 cidades da Ásia, Europa e América entre abril de 2026 e março de 2027, já provoca aumentos expressivos em buscas por hospedagem e passagens aéreas.

Na cidade de Kaohsiung, Taiwan, as buscas por hospedagem aumentaram 6.700% em relação ao ano anterior para a data do show, segundo o site Booking.com.

Em São Paulo, as buscas cresceram 193% após os Bangtan Boys divulgarem três shows em São Paulo, no Brasil. As apresentações ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Mercado de revenda e turismo aquecidos

Fãs que não conseguiram comprar ingressos nas cidades onde a venda oficial já ocorreu tiveram que recorrer ao mercado de revenda.

Na plataforma de revenda StubHub, ingressos chegam a ser oferecidos por US$ 7.276, segundo o site CNBC, quase 40 vezes o valor de face original.

A situação se repete na hospedagem: hotéis próximos aos principais centros de transporte na Coreia do Sul não apenas esgotaram, como passaram a cobrar mais do que o dobro das tarifas de fim de semana nas datas dos shows.

A Trip.com projeta que o turismo de shows será um dos segmentos mais lucrativos do setor de viagens em 2026.

Além do BTS, outras turnês como as de Bruno Mars, Harry Styles e do grupo EXO também devem atrair fluxos significativos de viajantes internacionais.

Veja as datas dos shows do BTS em 2026

  • 9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Coreia do Sul
  • 17-18 de abril — Tóquio
  • 25-26 de abril — Tampa, Flórida
  • 2-3 de maio — El Paso, Texas
  • 7 de maio, 9-10 de maio — Cidade do México
  • 16-17 de maio — Stanford, Califórnia
  • 23-24 de maio, 27 de maio — Las Vegas
  • 12-13 de junho — Busan, Coreia do Sul
  • 26-27 de junho — Madri
  • 1-2 de julho — Bruxelas
  • 6-7 de julho — Londres
  • 11-12 de julho — Munique
  • 17-18 de julho — Paris
  • 1-2 de agosto — East Rutherford, Nova Jersey
  • 5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts
  • 10-11 de agosto — Baltimore
  • 15-16 de agosto — Arlington, Texas
  • 22-23 de agosto — Toronto
  • 27 a 28 de agosto – Chicago
  • 1 a 2 de setembro, 5 a 6 de setembro - Los Angeles
  • 2 a 3 de outubro — Bogotá, Colômbia
  • 9 a 10 de outubro – Lima, Peru
  • 16 a 17 de outubro – Santiago, Chile
  • 23 a 24 de outubro – Buenos Aires, Argentina
  • 28 de outubro, 30 e 31 de outubro — São Paulo
  • 19 de novembro, 21 a 22 de novembro – Kaohsiung, Taiwan
  • 3 de dezembro, 5 a 6 de dezembro – Bangkok
  • 12 a 13 de dezembro – Kuala Lumpur, Malásia
  • 17 de dezembro, 19 a 20 de dezembro, 22 de dezembro - Cingapura
  • 26 a 27 de dezembro – Jacarta
Acompanhe tudo sobre:Música popCoreia do Sul

