‘Carrie: A Estranha’: quando estreia e onde assistir à nova série?

"Carrie: A Estranha", um dos maiores sucessos do escritor Stephen King, ganhou uma adaptação produzida pela Prime Video. A série estreia nesta quarta-feira, 7.

Mike Flanagan, responsável por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite", está no comando da adaptação, que deve trazer a história de Carrie White para o mundo moderno.

Quando estreia 'Carrie'?

Com uma temporada de oito episódios, "Carrie" será lançada na próxima quarta-feira, 7 de outubro.

Onde assistir a 'Carrie'?

"Carrie" será distribuída mundialmente pela Amazon Prime Video e estará disponível apenas no streaming.

Sobre o que é a série 'Carrie: A Estranha'?

A produção é uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King, publicado em 1974. Na nova versão, Carrie White é uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.

Após a morte repentina de seu pai, a jovem é obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio e passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais.

Ao mesmo tempo, Carrie começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.

Quem está no elenco de 'Carrie'?

A protagonista será interpretada por Summer Howell, escolhida para o papel após um processo de seleção que reuniu mais de mil atores.

O elenco principal também reúne Samantha Sloyan, como Margaret White, Siena Agudong, como Sue Snell, Alison Thornton, como Chris Hargensen, Joel Oulette, como Tommy Ross, Josie Tota, como Tina, Arthur Conti, como Billy, Thalia Dudek, como Emaline, Amber Midthunder, como Miss Desjardin, e Matthew Lillard, como o diretor Grayle.

Veja o trailer oficial de 'Carrie: A Estranha'