BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show desta sexta-feira

O segundo show da "ARIRANG World Tour" no Brasil acontece nesta sexta-feira, 30. Esta será a segunda de três apresentações do BTS no Brasil. O grupo coreano já se encontrou com o público na última quarta-feira, 28, para a primeira noite no país.

No total, o BTS se apresentará três vezes na capital paulista entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. O MorumBIS foi o local escolhido para receber o grupo sul-coreano e o ARMY brasileiro.

Que horas começa o show do BTS?

O show do BTS em São Paulo está marcado para começar às 20 horas. Porém, os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16 horas para o público geral.

Os fãs que compraram ingressos VIP devem realizar o check-in às 10h para ter acesso à passagem de som, inclusa no pacote.

Como chegar no MorumBIS?

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções disponíveis é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km. A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.

Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Consolação e Luz, a depender do ponto de partida.

Apesar de o MorumBIS ser acessível de Uber ou ônibus, haverá uma operação de bloqueios especiais ao redor do estádio, de forma que o metrô se torna a melhor opção aos fãs.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para todos os shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.

Confira a possível setlist do BTS nessa sexta-feira, 30:

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

"Hooligan" "Aliens" "Run BTS" "they don't know 'bout us" "Like Animals" "Fake Love" "SWIM" "Merry Go Round" "2.0" "NORMAL" "Not Today" "Mic Drop" "FYA" "Burning Up (Fire)" "Body to Body" "IDOL" "Come Over" "Butter" "Dynamite" Música-surpresa 1 Música-surpresa 2 "Please" "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

No primeiro show na capital paulista, as canções "Black Swan" e "Silver Spoon" foram escolhidas para surpreender o público brasileiro.