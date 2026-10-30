BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show desta sexta-feira

BTS: confira tudo que você precisa saber sobre a apresentação do grupo nesta sexta-feira, 30 (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05h01.
O segundo show da "ARIRANG World Tour" no Brasil acontece nesta sexta-feira, 30. Esta será a segunda de três apresentações do BTS no Brasil. O grupo coreano já se encontrou com o público na última quarta-feira, 28, para a primeira noite no país.
No total, o BTS se apresentará três vezes na capital paulista entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. O MorumBIS foi o local escolhido para receber o grupo sul-coreano e o ARMY brasileiro.
O show do BTS em São Paulo está marcado para começar às 20 horas. Porém, os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16 horas para o público geral.
Os fãs que compraram ingressos VIP devem realizar o check-in às 10h para ter acesso à passagem de som, inclusa no pacote.
O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.
Uma das opções disponíveis é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km. A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.
Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Consolação e Luz, a depender do ponto de partida.
Apesar de o MorumBIS ser acessível de Uber ou ônibus, haverá uma operação de bloqueios especiais ao redor do estádio, de forma que o metrô se torna a melhor opção aos fãs.
Os ingressos para todos os shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.
Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:
Um dos destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".
No primeiro show na capital paulista, as canções "Black Swan" e "Silver Spoon" foram escolhidas para surpreender o público brasileiro.