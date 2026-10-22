BTS no Brasil: veja o possível setlist dos shows em São Paulo

BTS no Brasil: setlist provável reúne 23 músicas, incluindo clássicos do BTS e novidades do álbum lançado em 2026 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)
Freelancer
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16h41.
A contagem regressiva para o retorno do BTS ao Brasil está chegando ao fim. O grupo sul-coreano fará três apresentações em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS, como parte da turnê mundial "ARIRANG".
A expectativa do ARMY, como é conhecido o fandom do septeto, gira em torno do repertório preparado para os shows. Embora a produção não tenha divulgado oficialmente a setlist brasileira, as apresentações realizadas em outras cidades dão pistas sobre as músicas que podem aparecer no palco.
Segundo o repertório que vem sendo apresentado na turnê, o espetáculo deve combinar faixas do álbum "ARIRANG", lançado em 2026, com sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do BTS. A previsão inclui 23 músicas, entre elas duas faixas-surpresa que podem variar a cada noite.
Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:
Um dos destaques da turnê é o espaço reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".
Ao longo das apresentações internacionais, o BTS recuperou músicas de diferentes épocas da carreira, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".
Não. Os três shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de venda de ingressos.