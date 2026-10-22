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BTS no Brasil: veja o possível setlist dos shows em São Paulo

Grupo sul-coreano se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com repertório que mistura sucessos da carreira, faixas do novo álbum e músicas-surpresa

BTS no Brasil: setlist provável reúne 23 músicas, incluindo clássicos do BTS e novidades do álbum lançado em 2026 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

BTS no Brasil: setlist provável reúne 23 músicas, incluindo clássicos do BTS e novidades do álbum lançado em 2026 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16h41.

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A contagem regressiva para o retorno do BTS ao Brasil está chegando ao fim. O grupo sul-coreano fará três apresentações em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS, como parte da turnê mundial "ARIRANG".

A expectativa do ARMY, como é conhecido o fandom do septeto, gira em torno do repertório preparado para os shows. Embora a produção não tenha divulgado oficialmente a setlist brasileira, as apresentações realizadas em outras cidades dão pistas sobre as músicas que podem aparecer no palco.

Segundo o repertório que vem sendo apresentado na turnê, o espetáculo deve combinar faixas do álbum "ARIRANG", lançado em 2026, com sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do BTS. A previsão inclui 23 músicas, entre elas duas faixas-surpresa que podem variar a cada noite.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

  1. "Hooligan"
  2. "Aliens"
  3. "Run BTS"
  4. "they don't know 'bout us"
  5. "Like Animals"
  6. "Fake Love"
  7. "SWIM"
  8. "Merry Go Round"
  9. "2.0"
  10. "NORMAL"
  11. "Not Today"
  12. "Mic Drop"
  13. "FYA"
  14. "Burning Up (Fire)"
  15. "Body to Body"
  16. "IDOL"
  17. "Come Over"
  18. "Butter"
  19. "Dynamite"
  20. Música-surpresa 1
  21. Música-surpresa 2
  22. "Please"
  23. "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos destaques da turnê é o espaço reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Ao longo das apresentações internacionais, o BTS recuperou músicas de diferentes épocas da carreira, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".

Ainda há ingressos disponíveis para os shows do BTS?

Não. Os três shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de venda de ingressos.

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