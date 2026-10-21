Loja pop-up do BTS em São Paulo abre reservas hoje; veja como garantir sua visita

RESUMO ＋ A loja pop-up do grupo coreano BTS abre nesta quinta-feira, 22 de outubro, no MIS Experience, na Água Branca, em São Paulo. As reservas começam nesta quarta-feira, 21 de outubro, às 20h. A BTS POP-UP: ARIRANG IN SÃO PAULO funcionará diariamente até 22 de novembro, com entrada organizada por agendamento.

Uma boa notícia para os fãs do BTS: a loja pop-up do grupo coreano abre nesta quinta-feira, 22, no MIS Experience, na Água Branca, em São Paulo. Os agendamentos poderão ser feitos a partir desta quarta-feira, 21.

A loja BTS POP-UP: ARIRANG IN SÃO PAULO funcionará até 22 de novembro, com visitação diária e entrada organizada por agendamento. O grupo se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

O que vai ser vendido na loja pop-up do BTS?

A loja do BTS irá comercializar produtos oficiais do grupo, que ainda não foram divulgados pela organização. As formas de pagamento disponíveis serão dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito.

De acordo com o comunicado oficial, haverá um limite de itens comprados por pessoa, que poderá mudar conforme a disponibilidade do estoque.

A organização também alerta que é possível que os produtos esgotem antes do final da pop-up.

Como irá funcionar a loja pop-up?

A organização estabeleceu um sistema de reservas com horários definidos, verificação de identidade e apresentação de um QR Code na entrada.

As reservas começam na noite desta quarta-feira, 21, às 20h.

Antes de realizar o agendamento, os fãs precisam criar uma conta e concluir a verificação de identidade. De acordo com a organização, quem não tiver realizado essas duas etapas não conseguirá efetuar a reserva.

Confira o passo a passo:

Acesse o site http://www.btspopuplatam.com e crie uma conta Faça a verificação de identidade solicitada pela plataforma Entre na página de reservas Selecione a data e o horário em que deseja visitar a loja Marque a opção “Confirm” Após finalizar a reserva, clique em “Done” Entre na área “My Account” para conferir os detalhes da reserva e encontrar seu QR Code

É importante notar que o QR Code será seu ingresso de entrada para a pop-up, por isso, não publique essa informação nas redes sociais.

Posso entrar na pop-up do BTS sem reserva?

A entrada na pop-up será permitida apenas para visitantes com agendamento antecipado, na data e horário selecionados no aplicativo. No entanto, a organização informa que, caso existam vagas disponíveis em determinada sessão, a entrada de pessoas que estiverem aguardando no local, mesmo sem reserva, poderá ser autorizada.

Eles reforçam que ir à loja sem reserva não garante acesso ao espaço.

Quando chegar na pop-up do BTS?

A orientação oficial é que os fãs cheguem 20 minutos antes do horário reservado para manter a organização da fila de entrada. É importante manter a pontualidade, visto que atrasos podem levar à recusa da entrada.

Além disso, não será possível utilizar a reserva depois que a sessão correspondente tiver terminado.

Quanto tempo posso ficar dentro da pop-up?

Foi estabelecido um limite de uma hora por grupo dentro da pop-up, contado a partir do momento de entrada dos integrantes.

Quando e onde será a loja pop-up do BTS em São Paulo? A BTS POP-UP: ARIRANG IN SÃO PAULO acontece entre os dias 22 de outubro e 22 de novembro de 2026, no MIS Experience, na Rua Cenno Sbrighi, 250, no bairro Água Branca, em São Paulo.

O horário de funcionamento será das 9h às 20h, todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos.

Devido ao segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, no domingo, 25 de outubro, a loja abrirá a partir do meio-dia, mantendo o horário de funcionamento até as 20h.