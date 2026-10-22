BTS em São Paulo: veja como se preparar para o show e quais ruas estarão bloqueadas

BTS em São Paulo: fãs que vão acompanhar o grupo na capital paulista devem consultar os avisos oficiais de trânsito e organizar a chegada com antecedência (Divulgação)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05h01.
O BTS em São Paulo vai provocar mudanças na circulação de veículos e pedestres na região do MorumBIS, na zona sul da capital paulista. As ruas próximas ao estádio serão bloqueadas nas datas das apresentações do grupo sul-coreano no Brasil.
A operação especial prevê acesso restrito ao entorno, com entradas específicas para fãs que tenham ingresso para o show do dia e moradores previamente cadastrados. A medida foi organizada pela Live Nation, em parceria com a Polícia Militar, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a associação de moradores da região.
O grupo se apresenta no Estádio MorumBIS em três datas:
Nos três dias, os portões estão previstos para abrir às 16h, enquanto os shows têm início marcado para as 20h. As apresentações fazem parte da turnê mundial "ARIRANG", que marca o retorno do BTS aos palcos com os sete integrantes após o período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
A circulação nas vias do entorno do MorumBIS será controlada, com pontos de triagem para conferir os ingressos e a autorização de entrada. A organização estabeleceu cinco acessos para os fãs, além de sete entradas exclusivas para moradores cadastrados.
Os pontos de triagem destinados ao público com ingresso são:
A triagem está prevista para começar às 8h. Os fãs devem apresentar o ingresso correspondente à data da apresentação para passar pelos bloqueios e seguir até o estádio.
Os moradores previamente cadastrados terão entradas próprias para circular pela região durante os bloqueios. A operação prevê sete pontos exclusivos para esse público, nos quais os fãs que vão aos shows não poderão entrar.
Os acessos ficam nos seguintes cruzamentos:
A identificação exigida para a passagem deverá seguir as orientações da operação.
A decisão foi anunciada após fãs sem ingressos começarem a organizar encontros nos arredores do estádio para acompanhar as apresentações do lado de fora. A iniciativa ficou conhecida como "setor calçada" e ganhou força diante da alta procura pelas entradas.
Segundo informações do UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows em São Paulo. Com a concentração prevista de público, a operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas na região.
A orientação da organização é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do início da triagem e respeitar a data indicada no ingresso. Quem tem entrada para uma apresentação deve planejar a chegada para o dia correspondente, sem antecipar a ida ao estádio durante os outros shows.
Quem vai ao MorumBIS deve conferir o endereço do acesso indicado para o público, separar o ingresso da data correta e reservar tempo para a triagem, prevista para começar às 8h. Como haverá restrições nas ruas próximas ao estádio, chegar de carro pode exigir desvios e planejamento adicional.
Também vale acompanhar os avisos da CET e da organização antes de sair de casa, especialmente para verificar eventuais atualizações nas interdições e nas condições de circulação. Para quem mora na região, a recomendação é conferir as regras de cadastramento e os acessos exclusivos para residentes.