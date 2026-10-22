BTS em São Paulo: veja como se preparar para o show e quais ruas estarão bloqueadas

O BTS em São Paulo vai provocar mudanças na circulação de veículos e pedestres na região do MorumBIS, na zona sul da capital paulista. As ruas próximas ao estádio serão bloqueadas nas datas das apresentações do grupo sul-coreano no Brasil.

A operação especial prevê acesso restrito ao entorno, com entradas específicas para fãs que tenham ingresso para o show do dia e moradores previamente cadastrados. A medida foi organizada pela Live Nation, em parceria com a Polícia Militar, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a associação de moradores da região.

Quando serão os shows do BTS em São Paulo?

O grupo se apresenta no Estádio MorumBIS em três datas:

28 de outubro, quarta-feira

30 de outubro, sexta-feira

31 de outubro, sábado

Nos três dias, os portões estão previstos para abrir às 16h, enquanto os shows têm início marcado para as 20h. As apresentações fazem parte da turnê mundial "ARIRANG", que marca o retorno do BTS aos palcos com os sete integrantes após o período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Quais ruas terão bloqueios durante os shows?

A circulação nas vias do entorno do MorumBIS será controlada, com pontos de triagem para conferir os ingressos e a autorização de entrada. A organização estabeleceu cinco acessos para os fãs, além de sete entradas exclusivas para moradores cadastrados.

Os pontos de triagem destinados ao público com ingresso são:

Acesso 1: Rua Jorge João Saad, até a Rua Glete de Alcântara.

Acesso 2: Avenida Giovanni Gronchi com Rua Marechal do Ar Antônio Appel Neto.

Acesso 6: Avenida Padre Lebret com Rua Rubens do Amaral.

Acesso 7: Avenida Jules Rimet com Rua Sérgio Paulo Freddi.

Acesso 9: Avenida Giovanni Gronchi com Rua José Yasigi.

A triagem está prevista para começar às 8h. Os fãs devem apresentar o ingresso correspondente à data da apresentação para passar pelos bloqueios e seguir até o estádio.

Como será o acesso dos moradores?

Os moradores previamente cadastrados terão entradas próprias para circular pela região durante os bloqueios. A operação prevê sete pontos exclusivos para esse público, nos quais os fãs que vão aos shows não poderão entrar.

Os acessos ficam nos seguintes cruzamentos:

Acesso 3: Rua Júlio Ribeiro Neto com Rua Marechal do Ar Antônio Appel Neto.

Acesso 4: Rua Professor Paulo Pupo com Rua Professora Ana Andrade Santana.

Acesso 5: Rua Dona Adelina Ashcar com Rua Professora Ana Andrade Santana.

Acesso 8: Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assunção com Rua José Yasigi.

Acesso 10: Avenida Giovanni Gronchi com Rua Comendador Gabriel Calfat.

Acesso 11: Avenida Giovanni Gronchi com Rua Professor Alfredo Ashcar.

Acesso 12: Avenida Giovanni Gronchi com Rua João da Cruz Melão e Rua Corgie Assad Abdalla.

A identificação exigida para a passagem deverá seguir as orientações da operação.

Por que a região terá uma operação especial?

A decisão foi anunciada após fãs sem ingressos começarem a organizar encontros nos arredores do estádio para acompanhar as apresentações do lado de fora. A iniciativa ficou conhecida como "setor calçada" e ganhou força diante da alta procura pelas entradas.

Segundo informações do UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows em São Paulo. Com a concentração prevista de público, a operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas na região.

A orientação da organização é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do início da triagem e respeitar a data indicada no ingresso. Quem tem entrada para uma apresentação deve planejar a chegada para o dia correspondente, sem antecipar a ida ao estádio durante os outros shows.

Como se preparar para os shows do BTS?

Quem vai ao MorumBIS deve conferir o endereço do acesso indicado para o público, separar o ingresso da data correta e reservar tempo para a triagem, prevista para começar às 8h. Como haverá restrições nas ruas próximas ao estádio, chegar de carro pode exigir desvios e planejamento adicional.

Também vale acompanhar os avisos da CET e da organização antes de sair de casa, especialmente para verificar eventuais atualizações nas interdições e nas condições de circulação. Para quem mora na região, a recomendação é conferir as regras de cadastramento e os acessos exclusivos para residentes.