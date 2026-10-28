BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist desta quarta-feira, 28

RESUMO ＋ O grupo sul-coreano BTS faz nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 20h, o primeiro show da “ARIRANG World Tour” no Brasil. O BTS também se apresenta nos dias 30 e 31 de outubro no estádio MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos para as três apresentações estão esgotados.

O primeiro show da "ARIRANG World Tour" no Brasil acontece nesta quarta-feira, 28. Essa será a primeira de três apresentações do BTS no Brasil.

No total, o BTS se apresentará três vezes na capital paulista entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. O MorumBIS foi o local escolhido para receber o grupo sul-coreano e o ARMY brasileiro.

Que horas começa o show do BTS?

O show do BTS em São Paulo está marcado para começar às 20 horas. Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16 horas para o público geral.

Como chegar no MorumBIS?

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções disponíveis é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km. A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.

Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.

Apesar de o MorumBIS ser acessível de Uber ou ônibus, haverá uma operação de bloqueios especiais ao redor do estádio, de forma que o metrô se torna a melhor opção aos fãs.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para todos os shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.

Confira a possível setlist do BTS nessa quarta-feira, 28:

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

"Hooligan" "Aliens" "Run BTS" "they don't know 'bout us" "Like Animals" "Fake Love" "SWIM" "Merry Go Round" "2.0" "NORMAL" "Not Today" "Mic Drop" "FYA" "Burning Up (Fire)" "Body to Body" "IDOL" "Come Over" "Butter" "Dynamite" Música-surpresa 1 Música-surpresa 2 "Please" "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Ao longo das apresentações internacionais, o BTS recuperou músicas de diferentes épocas da carreira, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".