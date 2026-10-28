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BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist desta quarta-feira, 28

O grupo sul-coreano inicia nesta quarta-feira, 28, a passagem da turnê "ARIRANG" pelo país com show no estádio MorumBIS; ingressos estão esgotados

BTS: tudo que você precisa saber sobre o show de quarta-feira, 28 (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)

BTS: tudo que você precisa saber sobre o show de quarta-feira, 28 (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h49.

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RESUMO ＋

O grupo sul-coreano BTS faz nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 20h, o primeiro show da “ARIRANG World Tour” no Brasil. O BTS também se apresenta nos dias 30 e 31 de outubro no estádio MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos para as três apresentações estão esgotados.

O primeiro show da "ARIRANG World Tour" no Brasil acontece nesta quarta-feira, 28. Essa será a primeira de três apresentações do BTS no Brasil.

No total, o BTS se apresentará três vezes na capital paulista entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. O MorumBIS foi o local escolhido para receber o grupo sul-coreano e o ARMY brasileiro.

Que horas começa o show do BTS?

O show do BTS em São Paulo está marcado para começar às 20 horas. Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16 horas para o público geral.

Como chegar no MorumBIS?

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções disponíveis é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km. A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.

Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.

Apesar de o MorumBIS ser acessível de Uber ou ônibus, haverá uma operação de bloqueios especiais ao redor do estádio, de forma que o metrô se torna a melhor opção aos fãs.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para todos os shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.

Confira a possível setlist do BTS nessa quarta-feira, 28:

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

  1. "Hooligan"
  2. "Aliens"
  3. "Run BTS"
  4. "they don't know 'bout us"
  5. "Like Animals"
  6. "Fake Love"
  7. "SWIM"
  8. "Merry Go Round"
  9. "2.0"
  10. "NORMAL"
  11. "Not Today"
  12. "Mic Drop"
  13. "FYA"
  14. "Burning Up (Fire)"
  15. "Body to Body"
  16. "IDOL"
  17. "Come Over"
  18. "Butter"
  19. "Dynamite"
  20. Música-surpresa 1
  21. Música-surpresa 2
  22. "Please"
  23. "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Ao longo das apresentações internacionais, o BTS recuperou músicas de diferentes épocas da carreira, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".

'Perguntas frequentes'

Que horas começa o show do BTS em São Paulo? ＋

O show do BTS está marcado para começar às 20h. Os portões do estádio MorumBIS devem abrir às 16h para o público geral.

Quais são as datas dos shows do BTS no Brasil? ＋

O BTS fará três shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Todas as apresentações da “ARIRANG World Tour” no Brasil ocorrerão no MorumBIS.

Como chegar ao MorumBIS para o show do BTS? ＋

O público pode usar a Linha 4-Amarela do metrô e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. A caminhada até o estádio tem cerca de 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos.

Onde fica o estádio MorumBIS? ＋

O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Haverá bloqueios especiais no entorno do estádio durante os shows.

Ainda há ingressos para os shows do BTS em São Paulo? ＋

Não há ingressos disponíveis no canal oficial de vendas. As entradas para as três apresentações do BTS estão esgotadas na Ticketmaster.

O BTS terá músicas-surpresa nos shows em São Paulo? ＋

A possível setlist prevê duas músicas-surpresa depois de “Dynamite” e antes de “Please” e “Into the Sun”. Nas apresentações internacionais, o BTS já escolheu faixas como “Spring Day”, “DNA”, “Mikrokosmos”, “Magic Shop”, “Life Goes On” e “Young Forever” para esse momento.

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