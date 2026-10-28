BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist desta quarta-feira, 28

BTS: tudo que você precisa saber sobre o show de quarta-feira, 28 (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h49.
O grupo sul-coreano BTS faz nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 20h, o primeiro show da “ARIRANG World Tour” no Brasil. O BTS também se apresenta nos dias 30 e 31 de outubro no estádio MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos para as três apresentações estão esgotados.
O primeiro show da "ARIRANG World Tour" no Brasil acontece nesta quarta-feira, 28. Essa será a primeira de três apresentações do BTS no Brasil.
No total, o BTS se apresentará três vezes na capital paulista entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. O MorumBIS foi o local escolhido para receber o grupo sul-coreano e o ARMY brasileiro.
O show do BTS em São Paulo está marcado para começar às 20 horas. Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16 horas para o público geral.
O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.
Uma das opções disponíveis é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km. A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.
Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.
Apesar de o MorumBIS ser acessível de Uber ou ônibus, haverá uma operação de bloqueios especiais ao redor do estádio, de forma que o metrô se torna a melhor opção aos fãs.
Os ingressos para todos os shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.
Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:
Um dos destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".
Ao longo das apresentações internacionais, o BTS recuperou músicas de diferentes épocas da carreira, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".
O show do BTS está marcado para começar às 20h. Os portões do estádio MorumBIS devem abrir às 16h para o público geral.
O BTS fará três shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Todas as apresentações da “ARIRANG World Tour” no Brasil ocorrerão no MorumBIS.
O público pode usar a Linha 4-Amarela do metrô e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. A caminhada até o estádio tem cerca de 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos.
O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Haverá bloqueios especiais no entorno do estádio durante os shows.
Não há ingressos disponíveis no canal oficial de vendas. As entradas para as três apresentações do BTS estão esgotadas na Ticketmaster.
A possível setlist prevê duas músicas-surpresa depois de “Dynamite” e antes de “Please” e “Into the Sun”. Nas apresentações internacionais, o BTS já escolheu faixas como “Spring Day”, “DNA”, “Mikrokosmos”, “Magic Shop”, “Life Goes On” e “Young Forever” para esse momento.