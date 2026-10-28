Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

IA nas empresas esbarra em problemas com dados e atrasa projetos de 86% das companhias, diz estudo

Pesquisa da Iron Mountain aponta que informações dispersas, arquivos antigos e preparação manual dificultam a expansão da inteligência artificial nos negócios

Dados dispersos e processos manuais estão entre os obstáculos à adoção de inteligência artificial nas empresas (Imagem gerada por IA)

Dados dispersos e processos manuais estão entre os obstáculos à adoção de inteligência artificial nas empresas (Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h03.

Priorizar nos meus resultados Google

Investir em inteligência artificial não significa conseguir colocá-la em prática rapidamente. Em muitas empresas, projetos que poderiam automatizar tarefas ou apoiar decisões esbarram em um obstáculo anterior à tecnologia: a dificuldade de encontrar, organizar e utilizar os próprios dados.

Uma reportagem da TI INSIDE Online destaca um levantamento da Iron Mountain segundo o qual 86% das organizações consultadas tiveram projetos de inteligência artificial atrasados ou cancelados nos 12 meses anteriores por preocupações relacionadas aos dados.

O resultado mostra um desafio para companhias que querem ampliar o uso da tecnologia. Antes de implementar soluções, é necessário garantir que as informações disponíveis sejam confiáveis, acessíveis e adequadas à finalidade de cada aplicação.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Preparar os dados consome tempo dos projetos

De acordo com o estudo, quatro em cada dez organizações gastam pelo menos 41% do cronograma de seus projetos de IA com a preparação manual dos dados.

O trabalho inclui localizar arquivos, corrigir inconsistências e reunir informações armazenadas em diferentes ambientes.

A fragmentação aparece entre os principais entraves. Para 56% dos participantes, dados distribuídos por sistemas desconectados ou departamentos dificultam o avanço das iniciativas. Outros 53% apontam formatos antigos e arquivos físicos como barreiras.

Apenas 39% das organizações se enquadram na categoria considerada digitalizada e estruturada pelo levantamento, com informações centralizadas, indexadas e prontas para uso em análises e aplicações de inteligência artificial.

O contraste é significativo: 95% dos entrevistados afirmam que utilizar dados para melhorar os resultados dos negócios é uma prioridade. Apesar disso, muitas empresas ainda não conseguem aproveitar essas informações de forma eficiente.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Agentes de IA ampliam a necessidade de controle

As limitações podem ganhar importância com a expansão dos agentes de inteligência artificial, capazes de executar tarefas e interagir com diferentes etapas de um fluxo de trabalho, conforme as permissões e integrações disponíveis.

Para funcionar com confiabilidade, essas aplicações precisam acessar informações corretas e atualizadas, respeitar regras de acesso e permitir que suas ações sejam acompanhadas.

Segundo a pesquisa, 70% das organizações não conseguem rastrear de forma eficaz a origem ou o percurso dos dados utilizados por suas aplicações de IA.

Sem esse controle, fica mais difícil identificar erros, investigar resultados e reduzir riscos de segurança e conformidade.

A ausência de registros claros também pode comprometer a capacidade de explicar por que uma aplicação chegou a determinada conclusão.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Como as empresas podem se preparar

A preparação começa pelo mapeamento das informações disponíveis. Identificar onde os dados estão armazenados, quem é responsável por atualizá-los e quais equipes podem acessá-los ajuda a estabelecer uma base mais confiável para novos projetos.

As empresas podem começar pelos dados diretamente relacionados ao objetivo da iniciativa, verificar sua qualidade e definir critérios para acompanhar os resultados.

A governança precisa fazer parte desse processo: regras de acesso, atualização e uso das informações ajudam a reduzir inconsistências e a manter o controle sobre aplicações que passam a executar tarefas com maior autonomia.

Os números divulgados pela Iron Mountain refletem as organizações participantes do levantamento e não devem ser interpretados como uma estimativa universal para todas as empresas.

Ainda assim, indicam que a maturidade no uso de dados é um dos fatores que podem determinar o ritmo de expansão da inteligência artificial nos negócios.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Como usar o NotebookLM para transformar PDFs em podcasts curtos

Prompt hoarding: o hábito com IA que pode estar sabotando sua produtividade

Gambi-IA: entenda o truque secreto que profissionais usam para trabalhar metade do tempo

PMEs reduzem 50% das rotinas manuais com inteligência artificial e aceleram ganhos, segundo pesquisa

Mais na Exame

Revista Exame

Algodão brasileiro deve bater recorde de 4,2 milhões de toneladas, mas enfrenta desafio em casa

EXAME Agro

Safra recorde, dívida bilionária: o desafio do agro no novo governo Lula

Mundo

Eleições nos EUA: uso de inteligência artificial dispara e amplia desinformação

Brasil

Com Flávio Bolsonaro nos EUA, PL terá desafio para manter oposição unida, diz analista