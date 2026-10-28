Simple Plan no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira; veja como comprar

RESUMO ＋ A pré-venda do Simple Plan no Brasil começa nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 10h, na plataforma de ingressos Eventim, para clientes Itaú Private e Personnalité e fãs da banda. O Simple Plan fará três shows em maio de 2027, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo, com All Time Low e Supercombo.

As primeiras duas pré-vendas para os shows do Simple Plan no Brasil começam nesta quarta-feira, 28, às 10h. Os fãs poderão escolher entre a venda para Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité ou do "Artista".

A banda fará três apresentações no Brasil em maio de 2027, passando pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. O All Time Low e a banda Supercombo acompanham o Simple Plan na "The Bigger Than You Think! South America Tour".

Que horas começa a pré-venda do Simple Plan no Brasil?

As duas pré-vendas para os shows do Simple Plan no Brasil começam nesta quarta-feira, 28, a partir das 10 horas no site da Eventim.

Para participar da pré-venda para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité é necessário incluir os números requisitados do cartão para acessar os ingressos.

Já na pré-venda do artista, será preciso utilizar o código para fãs, divulgado pela banda nas redes sociais: SP2027.

Quando começa a venda geral do Simple Plan no Brasil?

A venda geral para as apresentações do Simple Plan no Brasil começa nesta sexta-feira, 30, a partir das 12h no site da Eventim. Na bilheteria oficial, os ingressos serão comercializados às 13h.

Qual o preço dos ingressos do Simple Plan?

Devido às diferenças nas casas de shows escolhidas para as apresentações do Simple Plan, os preços irão variar conforme os setores disponíveis em cada cidade. Confira os preços:

Rio de Janeiro:

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ R$272,50 (meia) | R$ 463,25 (cliente Itaú) | R$ 545,00 (inteira)

PISTA R$162,50 (meia) | R$ 276,25 (cliente Itaú) | R$ 325,00 (inteira)

POLTRONAS A R$ 132,50 (meia) | R$ 225,25 (cliente Itaú) | R$ 265,00 (inteira)

POLTRONAS R$ 97,50 (meia) | R$ 165,75 (cliente Itaú) | R$ 195,00 (inteira)

CAMAROTE A R$ 397,50 (meia) | R$ 675,75 (cliente Itaú) | R$ 795,00 (inteira)

CAMAROTE B R$ 377,50 (meia) | R$ 641,75 (cliente Itaú) | R$ 755,00 (inteira)

CAMAROTE C R$ 357,50 (meia) | R$ 607,75 (cliente Itaú) | R$ 715,00 (inteira)

Curitiba:

CADEIRA SUPERIOR R$ 107,50 (meia) | R$ 182,75 (cliente Itaú) | R$ 215,00 (inteira)

PISTA R$ 187,50 (meia) | R$ 318,75 (cliente Itaú) | R$ 375,00 (inteira)

CADEIRA INFERIOR R$ 237,50 (meia) | R$ 403,75 (cliente Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

LOUNGE PREMIUM R$ 237,50 (meia) | R$ 403,75 (cliente Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ R$ 287,50 (meia) | R$ 488,75 (cliente Itaú) | R$ 575,00 (inteira)

São Paulo:

CADEIRA SUPERIOR R$ 107,50 (meia) | R$ 182,75 (cliente Itaú) | R$ 215,00 (inteira)

PISTA R$ 187,50 (meia) | R$ 318,75 (cliente Itaú) | R$ 375,00 (inteira)

CADEIRA INFERIOR R$ 237,50 (meia) | R$ 403,75 (cliente Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ R$ 287,50 (meia) | R$ 488,75 (cliente Itaú) | R$ 575,00 (inteira)