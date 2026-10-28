Simple Plan no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira; veja como comprar

Simple Plan: tudo que você precisa saber sobre os shows da banda no Brasil
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 04h31.
A pré-venda do Simple Plan no Brasil começa nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 10h, na plataforma de ingressos Eventim, para clientes Itaú Private e Personnalité e fãs da banda. O Simple Plan fará três shows em maio de 2027, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo, com All Time Low e Supercombo.
As primeiras duas pré-vendas para os shows do Simple Plan no Brasil começam nesta quarta-feira, 28, às 10h. Os fãs poderão escolher entre a venda para Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité ou do "Artista".
A banda fará três apresentações no Brasil em maio de 2027, passando pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. O All Time Low e a banda Supercombo acompanham o Simple Plan na "The Bigger Than You Think! South America Tour".
As duas pré-vendas para os shows do Simple Plan no Brasil começam nesta quarta-feira, 28, a partir das 10 horas no site da Eventim.
Para participar da pré-venda para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité é necessário incluir os números requisitados do cartão para acessar os ingressos.
Já na pré-venda do artista, será preciso utilizar o código para fãs, divulgado pela banda nas redes sociais: SP2027.
A venda geral para as apresentações do Simple Plan no Brasil começa nesta sexta-feira, 30, a partir das 12h no site da Eventim. Na bilheteria oficial, os ingressos serão comercializados às 13h.
Devido às diferenças nas casas de shows escolhidas para as apresentações do Simple Plan, os preços irão variar conforme os setores disponíveis em cada cidade. Confira os preços:
As pré-vendas para os shows do Simple Plan começam nesta quarta-feira, 28 de outubro, às 10h, no site da Eventim. Estarão disponíveis as modalidades para clientes Itaú Private e Personnalité e para fãs da banda.
Clientes Itaú Private e Personnalité precisam informar os números solicitados do cartão para acessar os ingressos. Na pré-venda do artista, os fãs devem usar o código SP2027, divulgado pelo Simple Plan nas redes sociais.
A venda geral começa na sexta-feira, 30 de outubro, às 12h, no site da Eventim. Nas bilheterias oficiais, os ingressos serão comercializados a partir das 13h.
O Simple Plan fará três apresentações no Brasil em maio de 2027, com shows no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo. As bandas All Time Low e Supercombo participam da turnê “The Bigger Than You Think! South America Tour”.
Os preços variam conforme a cidade, o setor e a modalidade do ingresso. No Rio de Janeiro, os valores vão de R$ 97,50 a R$ 795; em Curitiba e São Paulo, de R$ 107,50 a R$ 575.