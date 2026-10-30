Sem fantasia para o Halloween 2026? Veja 10 ideias fáceis para fazer de última hora

Deixou a fantasia de Halloween para a última hora? A data comemorativa, que será no próximo sábado, 31, é um dia em que muitos comemoram em festas e encontros com amigos. Se você ainda não escolheu a fantasia, a solução pode estar no próprio armário.

Camiseta listrada, vestido preto e camisa branca, por exemplo, podem servir de base para personagens e figuras clássicas do Dia das Bruxas. O segredo é escolher elementos que ajudem a identificar a proposta, como as tranças de Wandinha ou o tapa-olho de um pirata.

A seguir, confira dez fantasias simples e o passo a passo para montar cada uma:

1. Wandinha

A personagem de "Wandinha" tem um visual marcado pelas roupas escuras e pelas duas tranças. A combinação funciona para quem já tem um vestido preto ou um conjunto de blusa e saia na mesma cor.

Como fazer: vista o vestido sobre uma camisa branca e deixe a gola aparecer. Divida o cabelo ao meio e faça uma trança de cada lado. Complete com sapato preto e meia escura, se tiver.

Para a maquiagem, uma sombra marrom ou acinzentada ao redor dos olhos ajuda a compor a expressão sombria da personagem.

2. Vampiro

O vampiro é um clássico do Halloween que pode ser montado com roupa social ou peças pretas. A maquiagem concentra os detalhes que tornam a fantasia reconhecível.

Como fazer: escolha uma camisa branca com calça escura ou use uma combinação toda preta. Aplique sombra escura ao redor dos olhos e batom vermelho. Com um produto de maquiagem próprio para a pele, desenhe um pequeno filete vermelho no canto da boca.

Quem tiver uma capa pode acrescentá-la ao visual. Uma gola levantada e o cabelo penteado para trás também ajudam na caracterização.

3. Gato preto

Roupa preta e orelhinhas formam a base desta fantasia. É uma opção prática para quem quer aproveitar peças confortáveis e concentrar a produção no rosto.

Como fazer: vista blusa e calça, saia ou vestido preto. Recorte dois triângulos de papel preto e prenda em uma tiara com fita adesiva. Para dar acabamento, cole triângulos menores de papel rosa no centro.

Com lápis de maquiagem, pinte a ponta do nariz e desenhe três bigodes em cada bochecha. Um delineado puxado completa o visual.

4. Bruxa

A fantasia de bruxa permite combinar vestido, saia, bota e acessórios que já estejam no guarda-roupa. O chapéu pontudo é o elemento que dá identidade à produção.

Como fazer: escolha uma roupa preta e acrescente um cinto, lenço ou colar. Para o chapéu, enrole uma folha de cartolina em formato de cone e fixe com fita adesiva.

Recorte um círculo de cartolina para fazer a aba e abra um buraco no centro para encaixar o cone. Una as partes com fita e decore com uma faixa de papel. Sombra escura e batom roxo ou vinho finalizam a fantasia.

5. Zumbi

O zumbi combina com roupas antigas e uma maquiagem de aparência cansada. A proposta é criar um visual desgastado com peças que possam receber manchas ou pequenos cortes.

Como fazer: separe uma camiseta velha e uma calça. Caso possa modificar a camiseta, faça pequenos rasgos na barra e nas mangas. Amasse o tecido para deixar o conjunto com aspecto desarrumado.

Use sombra marrom, roxa ou cinza para marcar as olheiras e as laterais do rosto. Acrescente detalhes com maquiagem vermelha própria para a pele e bagunce o cabelo com os dedos.

6. Pirata

Camisa branca, lenço e cinto já ajudam a construir o visual de pirata. Acessórios como argolas e colares deixam a fantasia mais elaborada com pouco trabalho.

Como fazer: combine uma camisa branca com calça ou saia escura. Amarre um lenço na cabeça e coloque um cinto por cima da camisa. Se tiver botas, use para completar.

Para fazer um tapa-olho, recorte um pequeno oval de papel preto, faça um furo em cada lateral e passe um elástico fino. Ajuste para que fique confortável e retire o acessório ao circular por escadas ou locais com pouca luz.

7. Espantalho

A camisa xadrez é o ponto de partida para esta fantasia. Jeans, chapéu e maquiagem com desenhos de costura ajudam a transformar uma combinação cotidiana em um personagem de Halloween.

Como fazer: vista uma camisa xadrez com jeans ou jardineira. Acrescente um chapéu de palha, caso tenha. Recorte retalhos de tecido e prenda com fita própria para roupa para simular remendos.

Na maquiagem, desenhe um triângulo no nariz com batom ou lápis de maquiagem. Faça um traço saindo de cada canto da boca e acrescente pequenos riscos atravessados para imitar pontos de costura.

8. Ladrão de desenho animado

A camiseta listrada e a máscara preta remetem aos ladrões de desenhos e histórias em quadrinhos. Uma sacola com símbolo de dinheiro ajuda a deixar a referência clara.

Como fazer: combine uma camiseta listrada com calça preta. Recorte uma máscara de papel preto, abra os espaços para os olhos e coloque um elástico nas laterais.

Pegue uma sacola de papel e desenhe um cifrão na frente. Um gorro preto, se estiver disponível, completa o figurino.

9. Agente de 'MIB: Homens de Preto'

O figurino dos agentes de "MIB: Homens de Preto" pode ser reproduzido com peças sociais. É uma alternativa para quem tem camisa branca, gravata e roupa preta à mão.

Como fazer: vista camisa branca, calça preta e gravata preta. Acrescente um blazer ou paletó escuro, se tiver, e penteie o cabelo.

Os óculos escuros são o acessório mais característico. Para reforçar a referência, faça um pequeno cartão com a sigla MIB e prenda na lapela. Em ambientes escuros, deixe os óculos pendurados na camisa.

10. Boneca do mal

Vestido, laços e maquiagem transformam a ideia de boneca em uma fantasia de terror. O efeito pode ser feito com produtos básicos, sem depender de uma máscara.

Como fazer: escolha um vestido ou combine blusa e saia. Prenda o cabelo em duas marias-chiquinhas e acrescente fitas ou laços.

Aplique blush em círculos nas bochechas e faça pequenas sardas com lápis de maquiagem. Para criar o efeito de porcelana quebrada, desenhe linhas finas e irregulares em uma lateral da testa e da bochecha.