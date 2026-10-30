'Dom de Iludir': a nova série brasileira da Netflix é baseada em fatos reais? Relembre caso

'Dom de Iludir': melodrama acompanha uma colecionadora de arte que busca a cura da filha e acaba envolvida em uma fraude (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12h21.
Uma mãe preocupada com a filha, promessas de cura espiritual e um patrimônio em obras de arte: esses elementos aproximam "Dom de Iludir", da Netflix, de um caso que ganhou repercussão no Brasil em 2022.
Estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta, a produção estreou na última quarta-feira, 28, com dez episódios. A trama acompanha uma família da elite carioca envolvida em um golpe que expõe conflitos e segredos.
Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte que procura tratamento para a doença desconhecida da filha, Maíra, vivida por Alice Wegmann. Nessa busca, ela recorre à terapeuta espiritual Irina Petrov, personagem de Nanda Costta.
A aproximação abre caminho para uma fraude e conecta os Rossetti à família de Irina. O roteiro também explora o controle de Lúcia sobre a filha e a tentativa de Maíra de fazer as próprias escolhas.
A trama da série lembra uma história real que aconteceu em setembro de 2022, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra Sabine Boghici e outras cinco pessoas por um suposto esquema contra sua mãe, Geneviève Boghici, então com 82 anos. O prejuízo foi estimado pela acusação em mais de R$ 725 milhões.
Segundo a denúncia, Geneviève foi convencida de que a filha corria risco de morrer e precisava de trabalhos espirituais. Sabine teria fornecido informações pessoais da família para dar credibilidade às abordagens do grupo, que incluía Rosa Stanesco Nicolau.
O MPRJ relatou oito transferências bancárias para pagar pelos supostos serviços, além da subtração e venda de joias e obras de arte. Entre os artistas citados estavam Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Rubens Gerchman e Cícero Dias.
O medo de perder a filha, a exploração da confiança e o acervo milionário são os principais pontos de aproximação com a série, além de um detalhe incomum: assim como Sabine, a personagem Maíra também é colecionadora de bonecas.
Dom de Iludir 🤝 caso Sabine Boghici
— Paola 🤓 (@piolap) October 29, 2026
Até o momento, não há confirmação oficial de que "Dom de Iludir" seja baseada em fatos reais. Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, a série é divulgada pela Netflix como um melodrama sobre relações familiares, manipulação e disputas de poder.