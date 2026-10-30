Halloween: 9 filmes de bruxas para entrar no clima

Halloween: veja oito opções para assistir no Dia das Bruxas (Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13h37.
A seleção de filmes de bruxas para o Halloween reúne nove títulos de comédia, animação, suspense e terror. A lista inclui clássicos como Abracadabra e Jovens Bruxas, produções sombrias como A Bruxa e opções leves como Serviço de Entregas da Kiki.
O Halloween combina com histórias de bruxas, feitiços e mistérios sobrenaturais. No cinema, o tema aparece em diferentes gêneros, que vão de comédias e animações a produções de terror e suspense.
Entre os títulos estão clássicos como Abracadabra (1993) e Jovens Bruxas (1996), além de filmes mais sombrios, como A Bruxa (2015).
Veja oito opções para assistir no Dia das Bruxas:
Considerado um dos clássicos de Halloween, o filme acompanha três irmãs bruxas de Salem que ressuscitam nos tempos atuais. Interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, as personagens protagonizam uma história que mistura humor, magia e elementos típicos da celebração. A estética retrô e a trilha sonora também fazem parte da identidade da produção.
Sandra Bullock e Nicole Kidman interpretam duas irmãs que precisam lidar com uma maldição familiar relacionada ao amor. Com uma atmosfera aconchegante, o longa aposta na relação entre as protagonistas e na magia presente no cotidiano da família. O filme também se destaca pela estética característica do fim dos anos 1990 e pela trilha sonora.
Quatro adolescentes marginalizadas se aproximam no colégio e formam um grupo dedicado à prática da magia. O que começa como uma experiência de descoberta e diversão ganha contornos mais sombrios à medida que elas passam a lidar com as consequências do uso inconsequente dos poderes. Com uma estética gótica, o longa se tornou uma referência entre os filmes adolescentes dos anos 1990.
Dirigido por Robert Eggers e estrelado por Anya Taylor-Joy, o filme se passa na Nova Inglaterra do século XVII. A trama acompanha uma família puritana expulsa de sua vila e isolada nas proximidades de uma floresta. Em meio à paranoia religiosa e ao medo do desconhecido, os integrantes da família passam a enfrentar uma atmosfera cada vez mais sufocante.
Três estudantes de cinema entram em uma floresta de Maryland para produzir um documentário sobre uma lenda local, mas acabam perdidos. Filmado no formato found footage, o longa constrói o suspense a partir da desorientação dos personagens e daquilo que não pode ser visto. O medo do desconhecido e a tensão psicológica conduzem a narrativa.
A história ganhou duas versões para o cinema. A original, dirigida por Dario Argento em 1977, acompanha uma jovem em uma academia de dança na Alemanha, administrada por um coven de bruxas. O filme ficou marcado pelo uso de cores vibrantes e pela trilha sonora da banda Goblin.
Em 2018, Luca Guadagnino apresentou uma nova versão da história, com uma abordagem mais visceral, política e perturbadora. As duas produções exploram o sobrenatural, mas seguem caminhos estéticos distintos.
Produzido pelo Studio Ghibli, o longa acompanha Kiki, uma jovem bruxa que sai de casa para cumprir seu ano de aprendizagem independente. Ao lado de seu gato falante, ela enfrenta os desafios dessa nova etapa da vida. Com uma narrativa leve e reconfortante, é uma alternativa para quem quer aproveitar o Halloween sem recorrer ao terror.
Dirigida por Álex de la Iglesia, a comédia de horror espanhola acompanha um grupo de ladrões em fuga que acaba chegando a uma cidade habitada por um coven milenar. A partir daí, a história mistura perseguições, humor absurdo e rituais macabros, em uma combinação de ação e elementos sobrenaturais.
A história acompanha um menino que aprende com sua avó sobre a existência de bruxas no mundo real. Ao se hospedar em um hotel, ele descobre por acaso que o local está sediando uma convenção secreta liderada pela Grande Rainha Bruxa.
Disfarçadas de mulheres comuns para esconder garras, calvície e pés sem dedos, elas planejam um plano maligno para transformar todas as crianças do mundo em ratos. Ao ser descoberto e transformado em rato, o garoto precisa encontrar uma forma de deter as bruxas.
A lista traz Abracadabra, Da Magia à Sedução, Jovens Bruxas, A Bruxa, A Bruxa de Blair, Suspiria, Serviço de Entregas da Kiki, As Bruxas de Zugarramurdi e Convenção das Bruxas.
Abracadabra mistura humor e magia, enquanto Serviço de Entregas da Kiki apresenta uma narrativa leve sobre uma jovem bruxa em seu ano de aprendizagem. Da Magia à Sedução também aposta em uma atmosfera aconchegante e na relação entre duas irmãs.
A Bruxa acompanha uma família puritana expulsa de sua vila na Nova Inglaterra do século XVII. Isolados perto de uma floresta, os integrantes enfrentam paranoia religiosa, medo do desconhecido e uma atmosfera cada vez mais sufocante.
A Bruxa de Blair acompanha três estudantes de cinema que se perdem em uma floresta de Maryland enquanto produzem um documentário sobre uma lenda local. O formato found footage constrói a tensão a partir da desorientação dos personagens e daquilo que não aparece nas imagens.
A versão de 1977, dirigida por Dario Argento, ficou marcada pelas cores vibrantes e pela trilha sonora da banda Goblin. A produção de 2018, dirigida por Luca Guadagnino, adotou uma abordagem mais visceral, política e perturbadora.
Convenção das Bruxas acompanha um menino que descobre uma reunião secreta liderada pela Grande Rainha Bruxa em um hotel. Transformado em rato, ele precisa impedir um plano para converter todas as crianças do mundo em ratos.