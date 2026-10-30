Halloween: 9 filmes de bruxas para entrar no clima

RESUMO ＋ A seleção de filmes de bruxas para o Halloween reúne nove títulos de comédia, animação, suspense e terror. A lista inclui clássicos como Abracadabra e Jovens Bruxas, produções sombrias como A Bruxa e opções leves como Serviço de Entregas da Kiki.

O Halloween combina com histórias de bruxas, feitiços e mistérios sobrenaturais. No cinema, o tema aparece em diferentes gêneros, que vão de comédias e animações a produções de terror e suspense.

Entre os títulos estão clássicos como Abracadabra (1993) e Jovens Bruxas (1996), além de filmes mais sombrios, como A Bruxa (2015).

Veja oito opções para assistir no Dia das Bruxas:

1. Abracadabra (1993)

Considerado um dos clássicos de Halloween, o filme acompanha três irmãs bruxas de Salem que ressuscitam nos tempos atuais. Interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, as personagens protagonizam uma história que mistura humor, magia e elementos típicos da celebração. A estética retrô e a trilha sonora também fazem parte da identidade da produção.

2. Da Magia à Sedução (1998)

'Da Magia à Sedução' está disponível na HBO Max (Reprodução)

Sandra Bullock e Nicole Kidman interpretam duas irmãs que precisam lidar com uma maldição familiar relacionada ao amor. Com uma atmosfera aconchegante, o longa aposta na relação entre as protagonistas e na magia presente no cotidiano da família. O filme também se destaca pela estética característica do fim dos anos 1990 e pela trilha sonora.

3. Jovens Bruxas (1996)

3. Charmed (Divulgação)

Quatro adolescentes marginalizadas se aproximam no colégio e formam um grupo dedicado à prática da magia. O que começa como uma experiência de descoberta e diversão ganha contornos mais sombrios à medida que elas passam a lidar com as consequências do uso inconsequente dos poderes. Com uma estética gótica, o longa se tornou uma referência entre os filmes adolescentes dos anos 1990.

4. A Bruxa (2015)

Dirigido por Robert Eggers e estrelado por Anya Taylor-Joy, o filme se passa na Nova Inglaterra do século XVII. A trama acompanha uma família puritana expulsa de sua vila e isolada nas proximidades de uma floresta. Em meio à paranoia religiosa e ao medo do desconhecido, os integrantes da família passam a enfrentar uma atmosfera cada vez mais sufocante.

5. A Bruxa de Blair (1999)

O filme 'A Bruxa de Blair' ganhará remake em 2027 (Divulgação)

Três estudantes de cinema entram em uma floresta de Maryland para produzir um documentário sobre uma lenda local, mas acabam perdidos. Filmado no formato found footage, o longa constrói o suspense a partir da desorientação dos personagens e daquilo que não pode ser visto. O medo do desconhecido e a tensão psicológica conduzem a narrativa.

6. Suspiria (1977 e 2018)

A história ganhou duas versões para o cinema. A original, dirigida por Dario Argento em 1977, acompanha uma jovem em uma academia de dança na Alemanha, administrada por um coven de bruxas. O filme ficou marcado pelo uso de cores vibrantes e pela trilha sonora da banda Goblin.

Em 2018, Luca Guadagnino apresentou uma nova versão da história, com uma abordagem mais visceral, política e perturbadora. As duas produções exploram o sobrenatural, mas seguem caminhos estéticos distintos.

7. Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Produzido pelo Studio Ghibli, o longa acompanha Kiki, uma jovem bruxa que sai de casa para cumprir seu ano de aprendizagem independente. Ao lado de seu gato falante, ela enfrenta os desafios dessa nova etapa da vida. Com uma narrativa leve e reconfortante, é uma alternativa para quem quer aproveitar o Halloween sem recorrer ao terror.

8. As Bruxas de Zugarramurdi (2013)

Dirigida por Álex de la Iglesia, a comédia de horror espanhola acompanha um grupo de ladrões em fuga que acaba chegando a uma cidade habitada por um coven milenar. A partir daí, a história mistura perseguições, humor absurdo e rituais macabros, em uma combinação de ação e elementos sobrenaturais.

9. Convenção das Bruxas (1990 e 2020)

A história acompanha um menino que aprende com sua avó sobre a existência de bruxas no mundo real. Ao se hospedar em um hotel, ele descobre por acaso que o local está sediando uma convenção secreta liderada pela Grande Rainha Bruxa.

Disfarçadas de mulheres comuns para esconder garras, calvície e pés sem dedos, elas planejam um plano maligno para transformar todas as crianças do mundo em ratos. Ao ser descoberto e transformado em rato, o garoto precisa encontrar uma forma de deter as bruxas.