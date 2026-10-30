Servidor público que perdeu R$ 9 mil na Bolsa ganha R$ 1 milhão na Copa BTG Trader

Um servidor público que também trabalha como estivador no porto de sua cidade, em Santa Catarina, ganhou R$ 1 milhão após vencer uma competição de trading. Alexandre do Rosário, morador de São Francisco do Sul (SC), ficou em primeiro lugar na 2ª edição da Copa BTG Trader, cuja final foi realizada nesta quinta-feira, 29, em São Paulo.

A vitória veio depois de uma trajetória marcada por tentativas e perdas no mercado financeiro. Alexandre do Rosário começou a se interessar por trading no fim de 2019, por influência de um colega de trabalho.

Depois de estudar o funcionamento do mercado, passou a operar com recursos próprios em 2020, em meio à turbulência provocada pela pandemia de covid-19. Na época, acumulou um prejuízo de aproximadamente R$ 9 mil e decidiu interromper temporariamente as operações.

Anos depois, Alexandre voltou a operar ao participar da Copa BTG Trader . Durante a disputa, adotou estratégias de análise técnica para identificar tendências nos movimentos do mercado.

A classificação para a decisão também exigiu uma recuperação. Alexandre teve resultado negativo no primeiro dia da semifinal, mas conseguiu avançar entre os cinco melhores participantes. Isso foi possível, em parte, pela regra que previa o descarte do pior desempenho diário.

Na final, nesta quinta, disputada em duas baterias, o catarinense enfrentou outros quatro competidores: o empresário Matheus Parisi, de São Bernardo do Campo (SP); o trader profissional Marcos Cesar da Silva, de São Paulo (SP); o servidor público Elvis da Silva Duarte, de Estrela de Alagoas (AL); e Ermerson Francisco da Silva, trabalhador da agricultura cafeeira de Ouro Preto do Oeste (RO).

A classificação oscilou ao longo do dia, e os participantes precisaram adaptar suas estratégias durante as operações. Todas as negociações foram realizadas em ambiente simulado, com recursos fictícios, sem utilização de dinheiro real.

Competição reuniu mais de 100 mil inscritos

Promovida pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), a Copa BTG Trader chegou à segunda edição em 2026. A competição reuniu mais de 100 mil inscritos de diferentes regiões do país e foi organizada em etapas classificatórias, repescagem, semifinais e final.

Os participantes negociaram contratos e outros ativos em condições de mercado, mas sem arriscar recursos próprios. A classificação foi definida pelo desempenho nas operações ao longo das etapas.

Além do prêmio de R$ 1 milhão destinado ao campeão, os outros quatro finalistas receberam premiações de R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 7,5 mil, de acordo com a colocação final.

Na primeira edição, realizada em 2025, a competição recebeu mais de 60 mil inscrições. Danillo Ramos Duarte foi o vencedor e também levou o prêmio principal de R$ 1 milhão.