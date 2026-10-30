Binance diz que contas de usuários brasileiros estão seguras e segregadas após hack

A corretora de criptomoedas Binance afirmou que as contas dos seus clientes brasileiros estão seguras e segregadas conforme requisitos estabelecidos pelo Banco Central e, portanto, não seriam afetadas pelo ataque hacker que atingiu US$ 6,3 bilhões da exchange global ontem.

"Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), acrescentando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso do BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes", disse a empresa.

Carteiras frias são dispositivos físicos nos quais criptomoedas podem ser armazenadas sem qualquer acesso à internet. Esta maneira é conhecida como a mais segura possível para custodiar ativos apesar de duas empresas emissoras deste tipo de dispositivo terem reportado incidentes de segurança em 2026.

A Coldcard teve recursos desviados por conta de uma falha na randomização das palavras que compõem a chave de suas carteiras e a Ledger sofreu com a modificação criminosa de suas wallets em um revendedor no Sudeste Asiático. Contudo, em nenhum desses casos o roubo envolveu uma quebra da criptografia do blockchain em si.

Binance protocolou pedido de licença ao BC

A Binance está no meio de um processo de autorização para poder continuar operando com criptoativos no Brasil. A companhia protocolou recentemente seu pedido para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) junto ao BC.

Como parte do processo de licença, as empresas do setor foram obrigadas a manter níveis de capital mínimo regulatório que vão de R$ 10 milhões a quase R$ 40 milhões e precisam criar diretorias de compliance e provar que possuem práticas eficientes de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao financiamento do terrorismo.

No Brasil, a Binance responde por mais de 50% do market share de negociação de criptomoedas, sendo líder absoluta do mercado.

Leia a íntegra da nota da Binance:

Aviso sobre Incidente de Segurança na Binance Global aos Usuários Brasileiros

Prezados Binancers,

Diante das notícias recentes sobre o incidente de segurança envolvendo a Binance Global, a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance que atende os usuários brasileiros, confirma que os fundos de seus clientes permanecem seguros. Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), agregando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso da BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes.

Como medida preventiva e conforme informado anteriormente, os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos enquanto realizamos uma verificação minuciosa de segurança. Todos os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e retomaremos as operações de saque assim que o processo de verificação for concluído.

A segurança dos ativos virtuais de nossos clientes continua sendo nossa maior prioridade. Permanecemos plenamente comprometidos com a manutenção de padrões rigorosos de segurança para garantir a total confiança de todos os nossos clientes.

Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado.

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