Bruno Mars no Rio de Janeiro: veja datas, como chegar e tudo o que precisa saber sobre os shows

A tão aguardada chegada de Bruno Mars ao Rio de Janeiro começa nesta quarta-feira, 15 de outubro. Em uma série de apresentações na capital carioca, o artista norte-americano promete emocionar os fãs com clássicos de sua carreira, de "Talking to the Moon" a "When I Was Your Man". E claro, brincando com referências culturais do Brasil.

Esta é a quarta visita do cantor ao Brasil, com 15 shows programados em 5 diferentes cidades.

Após duas memoráveis apresentações no The Town, em 2023, Bruno Mars voltou ao país nesta semana para um pocket show beneficente para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram o estado. A arrecadação de R$ 1 milhão será destinada ao suporte para as vítimas do desastre climático.

Veja a seguir tudo o que precisa saber sobre os shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro:

A turnê

Na última visita ao Brasil, Bruno Mars, vencedor de 15 Grammys, conquistou ainda mais os fãs brasileiros, que o apelidaram carinhosamente de "Bruninho". Ele agradeceu o carinho em um vídeo animado ao som de funk, que viralizou nas redes sociais. No vídeo, Mars aparece usando uma camisa amarela, com cenas de seus shows no palco Skyline, durante o festival The Town, e canta versos como "Bruno, come to Brazil" e "I came to Brazil".

Durante suas performances, o ícone do pop mundial costuma misturar sucessos dos seus três álbuns solo com faixas do projeto An Evening With Silk Sonic, feito em parceria com Anderson .Paak. Em São Paulo, a setlist deve incluir hits como "Finesse", "Calling All My Lovelies", "Wake Up in the Sky", "Versace on the Floor" e "It Will Rain".

O que Bruno Mars vai tocar?

Bruno Mars, também conhecido como "Bruninho" pelos fãs brasileiros, deu dicas sobre sua setlist para a turnê no Brasil ao criar uma playlist no Spotify com suas músicas favoritas. O artista, atualmente o 3º mais escutado do mundo na plataforma, selecionou 27 faixas que abrangem diferentes fases de sua carreira, incluindo sucessos como "Talking to the Moon", "Count on Me", "24K Magic" e "Finesse".

A playlist também inclui duas canções do Silk Sonic e "Gorilla", uma faixa que raramente aparece em suas apresentações, mas que é muito pedida pelos fãs brasileiros. Curiosamente, "Die With a Smile", seu recente single com Lady Gaga, não foi incluída, embora Mars a tenha apresentado em alguns shows recentes, sugerindo que pode ser incluída nas apresentações no Brasil.

Confira a setlist

“24K Magic”

“Finesse”

“Perm”

“Treasure”

“Liquor Store Blues”/ “Billionaire”

“That’s What I Like” / “Please Me”

“Versace on the Floor”

“Calling All My Lovelies”/ “Wake Up in the Sky”

“Runaway Baby”

“It Will Rain”

“F*** You”/ “Grenade”/ “Talking to the Moon”/ “Nothin’ on You”/ “Leave The Door Open”/ “Die

With a Smile”

“Marry You”

“When I Was Your Man”

“Locked Out of Heaven”

“Just The Way You Are”

“Uptown Funk”

Horário e como chegar ao show no Rio?

No Rio de Janeiro, Bruno Mars vai se apresentar nos dias 16, 19 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), na zona norte da cidade.

O público pode entrar no estádio partir das 16h. Bruno Mars está programado para subir ao palco às 21h. Com 13 portões de acesso disponíveis para o público geral, é essencial que os espectadores verifiquem o número do portão correspondente ao seu setor, evitando confusões na hora da entrada.

O Engenhão está localizado na Rua dos Reis, 425, no bairro Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

Como chegar de trem?

A Estação Olímpica de Engenho de Dentro é a mais próxima do Engenhão, a menos de dois minutos a pé do setor Sul. A Supervia, que opera o serviço de trens no Rio, implementou um esquema especial para os shows do Bruno Mars.

Na quarta-feira, 16, trens diretos sairão da estação Central do Brasil para Engenho de Dentro, com intervalos de 40 minutos entre 16h50 e 20h. No fim de semana, as viagens serão a cada 30 minutos entre 16h e 20h, com funcionamento para embarque até 00h30 após o show.

Como chegar de metrô?

Outra opção é pegar o metrô até a Central e fazer a integração com a Supervia. Nos dias de show, o MetrôRio também terá operação especial, com embarques estendidos e opções de integração nas linhas 1, 2 e 4.

Nos três dias de show de Bruno Mars, a MetrôRio estenderá o horário de embarque na Estação Central do Brasil/Centro. A linha 2 funcionará entre Pavuna e Botafogo, enquanto as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita entre Central e Botafogo.

Outra alternativa é descer nas estações Del Castilho, Maria da Graça ou Inhaúma e continuar o trajeto de ônibus ou táxi até o Engenhão.

Confira as próximas datas da turnê de Bruno Mars pelo Brasil?

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte