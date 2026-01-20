Invest

PicPay anuncia IPO nos Estados Unidos

Oferta prevê a venda de 22,8 milhões de ações, com preços estimados entre US$ 16 e US$ 19

PicPay: banco digital irá abrir capital nos EUA (Rogério Cassimiro/Divulgação)

SBT News
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12h25.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 12h35.

O banco digital PicPay, controlado pela J&F, informou nesta terça-feira, 20, que protocolou o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos (EUA).

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da operação.

A operação contempla a distribuição de 22,8 milhões de ações, com preços estimados entre US$ 16 e US$ 19. Com sede em São Paulo, o banco digital planeja ter seus papéis negociados na Nasdaq, sob o ticker "PICS".

A Bycicle Capital, gestora de growth capital com foco na América Latina, manifestou intenção de adquirir até US$ 75 milhões em ações na oferta.

Atualmente, o PicPay ocupa a posição de segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes.

PicPay soma 66 mihões de clientes

A empresa iniciou suas atividades oferecendo pagamentos instantâneos via QR code e, ao longo do tempo, ampliou seu portfólio para incluir carteiras digitais, cartões de crédito e empréstimos.

Na sequência, veio pagamentos parcelados ("Buy Now Pay Later", o BNPL, ou "compre agora, pague depois", em português), além de investimentos e seguros para pessoas físicas e jurídicas.

A instituição soma mais de 66 milhões de clientes no país, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025.

Nos nove primeiros meses do ano passado, o PicPay reportou receita total e resultado financeiro de R$ 7,3 bilhões (cerca de US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões). Em 30 de setembro de 2025, os depósitos de clientes alcançavam R$ 27 bilhões (cerca de US$ 5 bilhões).

