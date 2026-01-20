Tempestade solar atinge nível severo e pode atrapalhar a internet

No dia 18 de janeiro, uma erupção solar de classe X, seguida por uma ejeção de massa coronal (EMC), alcançou a Terra com velocidade incomum: cerca de 1.700 km/s. O evento gerou uma tempestade de radiação solar classificada como S4 (severo) e uma tempestade geomagnética G4 nesta terça-feira, 20, segundo a NOAA.

A severidade do episódio pode colocar em risco sistemas essenciais à conectividade global. Três pilares tecnológicos foram particularmente afetados: satélites de comunicação, infraestrutura GPS e redes elétricas que alimentam data centers e operadoras de telecomunicação.

Impacto nos satélites e redes de dados

Satélites geoestacionários podem ser afetados pela radiação de alta energia, com risco de falhas parciais em sistemas de controle. Empresas de internet via satélite, como Starlink e Viasat, monitoram possíveis degradações no serviço, especialmente em regiões de alta latitude.

A infraestrutura GPS está sujeita à perda de precisão nos sinais, o que pode interferir na sincronização de tempo usada por provedores de backbone. Durante uma tempestade similar em 2024, equipamentos agrícolas baseados em posicionamento de precisão chegaram a falhar por horas.

Em redes terrestres, correntes geomagneticamente induzidas têm potencial para comprometer transformadores de alta tensão em áreas vulneráveis. Até o momento, não houve colapsos, mas operadores de energia ativaram protocolos emergenciais, com redirecionamento de carga e desconexão preventiva de seções críticas.

Efeitos regionais e limites do impacto

As comunicações de rádio em rotas polares e operações offshore estão entre os sistemas mais expostos. No Brasil e em países tropicais, os efeitos tendem a ser atenuados pela distância do polo magnético.

Até o momento, não há registros de desligamento generalizado de internet residencial, falha de caixas eletrônicos ou interrupção de telefonia móvel. A redundância de satélites, o reforço das redes elétricas e o monitoramento prévio contribuem para mitigar impactos, diferentemente do apagão registrado na Suécia em 2003.

Risco contínuo e preparação

O evento de janeiro, embora severo, permanece controlado, mas reabre o alerta para a possibilidade de um episódio de escala superior, como o “Evento Carrington” de 1859. Simulações indicam que uma tempestade dessa magnitude poderia danificar permanentemente redes elétricas, destruir satélites e desestabilizar a internet global por semanas.

Especialistas recomendam ações preventivas, como reforço de proteções eletromagnéticas, manutenção de sistemas de backup energéticos e testes de resiliência de infraestruturas críticas contra eventos de clima espacial.