Bruno Mars no Brasil: Zeca Pagodinho convida cantor para tomar cerveja no Rio de Janeiro após turnê

A passagem de Bruno Mars pelo Brasil em sua turnê internacional deu o que falar. Não apenas por empolgar milhares de fãs, mas também pela sua vontade em curtir o país como turista. Agora, o artista tem a chance de conhecer mais o espírito boêmio dos brasileiros ao lado de Zeca Pagodinho.

Nesta quinta-feira, 7 de novembro, Zeca Pagodinho fez um convite descontraído a Bruno Mars para tomar uma cerveja em um bar de Xerém, cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

No Instagram, o cantor de pagode publicou um vídeo oferecendo uma "saideira" para o encerramento da temporada de shows de Bruno no país.

Com uma cerveja da marca Brahma em mãos, Zeca disse: “Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado a vir no nosso bar em Xerém. Pode vir tranquilo que tem bastante Brahma aqui”.

O cantor havaiano foi visto em Belo Horizonte no início da semana, tomando cerveja e sentado na calçada de um bar. Em seguida, o astro subiu na garupa de uma moto para dar uma volta pela capital mineira.

A apresentação em BH foi a última de Bruno no Brasil, após mais de um mês de shows pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Durante a turnê, ele conquistou os fãs brasileiros com frases em português e participações especiais, como a de Thiaguinho. Além disso, Bruno ganhou um CPF emitido pelo Ministério da Gestão, registrado sob o nome "Bruno Márcio".

Sucesso absoluto

Na última visita ao Brasil, durante o The Town em setembro de 2023, Bruno Mars conquistou ainda mais os fãs brasileiros, que o apelidaram carinhosamente de "Bruninho". Na época, ele agradeceu o carinho em um vídeo animado ao som de funk, que viralizou nas redes sociais. No vídeo, Mars apareceu usando uma camisa amarela, com cenas de seus shows no palco Skyline, durante o festival The Town, e canta versos como "Bruno, come to Brazil" e "I came to Brazil".

Durante suas performances recentes, o ícone do pop mundial trouxe sucessos dos seus três álbuns solo com faixas do projeto An Evening With Silk Sonic, feito em parceria com Anderson .Paak. Em diversos shows, a setlist incluiu hits como "Finesse", "Calling All My Lovelies", "Wake Up in the Sky", "Versace on the Floor" e "It Will Rain".