Zeca Pagodinho abre turnê de 40 anos com shows pelo Brasil; saiba como comprar

Nesta sexta-feira, 21, o cantor Zeca Pagodinho inicia a turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira e 65 anos de idade.

Conhecido por sucessos como "Verdade" e "Quando A Gira Girou", Zeca Pagodinho percorrerá 13 cidades brasileiras ao longo de 17 shows agendados para a turnê "Zeca Pagodinho – 40 anos".

Nesta sexta-feira, Zeca Pagodinho também lança um projeto audiovisual gravado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em fevereiro, em celebração aos seus 40 anos de carreira. O show contou com a participação de artistas como Djonga, Seu Jorge, Xande de Pilares e Jorge Aragão, e servirá de referência para o que o público poderá esperar dos shows da turnê.

O icônico sambista vai abrir a turnê com sua apresentação no Espaço Unimed, na zona oeste de São Paulo, com um segundo show neste sábado, 22.

A sequência de apresentações se encerra em 21 de dezembro, na Farmasi Arena, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o show de sábado em São Paulo já estão esgotados, mas os fãs ainda podem adquirir entradas para a apresentação desta sexta-feira. Resta apenas um camarote disponível, ao preço de R$ 420, no site da Ticket 360.

As outras datas da turnê estão disponíveis no site oficial da turnê, com ingressos ainda à venda.

Veja os preços