Phoenix Suns x Dallas Mavericks: horário e onde assistir ao jogo da NBA

Suns tentam se manter na briga pelos playoffs, enquanto Mavericks vivem sequência negativa na temporada.

NBA: Phoenix Suns x Dallas Mavericks se enfrentam nessa terça ( Chris Coduto/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18h16.

O Phoenix Suns enfrenta o Dallas Mavericks no Mortgage Matchup Center, na cidade de PhoenixArizona nesta terça-feira, 10, às 23h, no horário de Brasília, pela temporada regular da NBA 2025-26. O confronto reúne dois times da Conferência Oeste.

O Phoenix Suns, comandado por Jordan Ott, vive uma campanha acima do esperado e, com 31 vitórias e 22 derrotas, segue na disputa por uma vaga direta nos playoffs da Conferência Oeste. Ainda assim, a equipe do Arizona atravessa um momento de oscilação, após ser superada em três dos últimos quatro compromissos. A sequência inclui a derrota mais recente, por 109 a 103, diante do Philadelphia 76ers, jogando em seus domínios.

Em situação oposta, o Dallas Mavericks, sob o comando de Jason Kidd, decepciona na temporada e aparece entre os cinco piores times da Conferência Leste, com um retrospecto de 19 vitórias e 33 derrotas. A franquia texana atravessa uma fase complicada, acumulando sete derrotas consecutivas, sendo a última delas um revés por 138 a 125 contra o San Antonio Spurs.

Onde assistir ao vivo

A principal opção de transmissão no Brasil é o NBA League Pass, o serviço de streaming oficial da liga que oferece todos os jogos ao vivo pela internet para assinantes.

