Phoenix Suns x Dallas Mavericks: horário e onde assistir ao jogo da NBA

O Phoenix Suns enfrenta o Dallas Mavericks no Mortgage Matchup Center, na cidade de Phoenix, Arizona nesta terça-feira, 10, às 23h, no horário de Brasília, pela temporada regular da NBA 2025-26. O confronto reúne dois times da Conferência Oeste.
O Phoenix Suns, comandado por Jordan Ott, vive uma campanha acima do esperado e, com 31 vitórias e 22 derrotas, segue na disputa por uma vaga direta nos playoffs da Conferência Oeste. Ainda assim, a equipe do Arizona atravessa um momento de oscilação, após ser superada em três dos últimos quatro compromissos. A sequência inclui a derrota mais recente, por 109 a 103, diante do Philadelphia 76ers, jogando em seus domínios.
Em situação oposta, o Dallas Mavericks, sob o comando de Jason Kidd, decepciona na temporada e aparece entre os cinco piores times da Conferência Leste, com um retrospecto de 19 vitórias e 33 derrotas. A franquia texana atravessa uma fase complicada, acumulando sete derrotas consecutivas, sendo a última delas um revés por 138 a 125 contra o San Antonio Spurs.