Smart Fit anuncia troca de CEO: Diogo Corona assumirá em março

A rede de academias Smart Fit anunciou mudanças na liderança. Por decisão do conselho de administração, o fundador Edgard Corona deixará o cargo de CEO da companhia para assumir a presidência do board. Em seu lugar, assume Diogo Corona, que já atuava como conselheiro da empresa e é filho de Edgar.

A mudança entra em vigor a partir do dia 2 de março. Daniel Rizardi Sorrentino deixa o cargo de chairman, mas seguira no conselho. De acordo com a Smart Fit, a mudança ocorre no marco de um processo de sucessão e fortalecimento da governança corporativa da companhia.

Além de membro do conselho, Diogo liderava as áreas de operações, expansão e marketing da empresa. Ele assume a presidência com o objetivo de dar continuidade à estratégia de crescimento da rede.

A companhia também terá um novo CFO. André Macedo Pezeta sai para dar lugar a José Luís Rizzardo Pereira, que também assumirá a diretoria de relações com investidores. Pezeta permanecerá na companhia e será indicado para o conselho de administração na assembleia geral de abril.

De acordo com a Smart Fit, as mudanças têm como objetivo garantir a continuidade das operações e a execução da estratégia, mantendo o foco no fortalecimento da governança e na criação de valor para os acionistas.