Christina Aguilera anuncia show solo no Brasil em 2025; veja data e como comprar ingressos

Christina Aguilera anunciou nesta quinta-feira, 7, seu primeiro show solo no Brasil, que acontecerá no Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro, na Farmasi Arena. A cantora norte-americana também se apresentará em São Paulo, no CarnaUOL, no Allianz Parque, no dia 8 de fevereiro.

Após uma temporada de shows em Las Vegas e no Japão, Aguilera trará para o Brasil um espetáculo pop vibrante, celebrando os 25 anos de seu álbum de estreia, Christina Aguilera.

Lançado quando tinha apenas 18 anos, o disco gerou três singles de sucesso, Genie In a Bottle, What a Girl Wants e Come On Over Baby (All I Want Is You), além de garantir à artista o Grammy de Best New Artist. Ao longo de sua carreira, Aguilera vendeu mais de 75 milhões de discos e conquistou sete Grammys, consolidando-se como uma das maiores estrelas pop do século 21.

Com letras que abordam temas como autoestima, sexualidade e resiliência, ela também marcou a história da música com o aclamado álbum Stripped (2002), que trouxe o hit Beautiful, uma canção dedicada à comunidade LGBTQIAPN+, e lhe rendeu um prêmio especial no GLAAD Media Awards de 2003. Reconhecida pela Rolling Stone como uma das maiores cantoras de todos os tempos, Aguilera continua a deixar um legado impressionante na indústria musical.

Como comprar ingressos para show de Christina Aguilera?

Os ingressos para o show solo de Christina Aguilera no Rio de Janeiro estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 8, às 10h, no site da Eventim.

Os preços das entradas são:

Cadeira N3 – R$225,00 (meia-entrada) | R$450,00 (inteira);

Cadeira N1 – R$345,00 (meia-entrada) | R$690,00 (inteira);

Pista Premium – R$395,00 (meia-entrada) | R$790,00 (inteira).