Google criou 12 perguntas simples para identificar se um gestor é realmente excepcional

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17h37.
O Google não avalia seus gestores com base em carisma, tempo de casa ou autoridade formal. Para identificar quem realmente lidera bem, a empresa faz algo mais simples — e mais difícil: pergunta diretamente às equipes.
Após anos de pesquisa interna, o Google chegou a um conjunto de 12 perguntas que revelam, com alto grau de precisão, se um gestor é apenas funcional ou se atua em nível de excelência. As respostas vêm de quem convive diariamente com o líder e sente, na prática, o impacto da sua gestão. As informações foram retiradas de Inc.
As perguntas são respondidas pelos membros do time em uma escala de concordância. Dez são objetivas e duas abertas; o objetivo não é medir popularidade, mas comportamentos consistentes de liderança.
O ponto central da metodologia é que se o time funciona melhor, entrega mais e cresce profissionalmente, isso aparece nas respostas.
Feedback não é avaliação anual. É orientação contínua, clara e acionável.
Bons líderes confiam, delegam e não sufocam a execução com controle excessivo.
Respeito e interesse genuíno influenciam diretamente engajamento e desempenho.
Ambientes fortes não anulam divergências — sabem usá-las.
Alta performance exige clareza: o que importa agora e o que pode esperar.
Boa gestão reduz ruído e aumenta alinhamento.
Liderar também é preparar pessoas para o próximo nível.
Sem metas claras, não há execução consistente.
É a única pergunta técnica — e não a mais importante.
Confiança é um dos indicadores mais fortes de liderança eficaz.
A síntese da experiência cotidiana com a liderança.
As perguntas abertas revelam padrões que números sozinhos não mostram.
O dado mais revelador da pesquisa
Apenas uma das 12 perguntas avalia competência técnica. Todas as outras tratam de comportamento, comunicação, clareza, respeito e desenvolvimento de pessoas.
Para o Google, saber muito não é suficiente. O que diferencia gestores excepcionais é como eles lideram pessoas que sabem muito.
