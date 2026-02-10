Google criou 12 perguntas simples para identificar se um gestor é realmente excepcional

O Google não avalia seus gestores com base em carisma, tempo de casa ou autoridade formal. Para identificar quem realmente lidera bem, a empresa faz algo mais simples — e mais difícil: pergunta diretamente às equipes.

Após anos de pesquisa interna, o Google chegou a um conjunto de 12 perguntas que revelam, com alto grau de precisão, se um gestor é apenas funcional ou se atua em nível de excelência. As respostas vêm de quem convive diariamente com o líder e sente, na prática, o impacto da sua gestão. As informações foram retiradas de Inc.

Como funcionam as 12 perguntas do Google

As perguntas são respondidas pelos membros do time em uma escala de concordância. Dez são objetivas e duas abertas; o objetivo não é medir popularidade, mas comportamentos consistentes de liderança.

O ponto central da metodologia é que se o time funciona melhor, entrega mais e cresce profissionalmente, isso aparece nas respostas.

As 12 perguntas que revelam um grande gestor

1. Meu gestor me dá feedback prático que melhora meu desempenho

Feedback não é avaliação anual. É orientação contínua, clara e acionável.

2. Meu gestor evita microgestão

Bons líderes confiam, delegam e não sufocam a execução com controle excessivo.

3. Meu gestor demonstra consideração por mim como pessoa

Respeito e interesse genuíno influenciam diretamente engajamento e desempenho.

4. Meu gestor valoriza minha perspectiva, mesmo quando é diferente da dele

Ambientes fortes não anulam divergências — sabem usá-las.

5. Meu gestor mantém o time focado nas prioridades certas

Alta performance exige clareza: o que importa agora e o que pode esperar.

6. Meu gestor compartilha informações relevantes da liderança

Boa gestão reduz ruído e aumenta alinhamento.

7. Tive uma conversa produtiva sobre meu desenvolvimento de carreira nos últimos seis meses

Liderar também é preparar pessoas para o próximo nível.

8. Meu gestor comunica metas claras para a equipe

Sem metas claras, não há execução consistente.

9. Meu gestor tem conhecimento técnico suficiente para me liderar

É a única pergunta técnica — e não a mais importante.

10. Eu recomendaria meu gestor para outros colegas

Confiança é um dos indicadores mais fortes de liderança eficaz.

11. Estou satisfeito com o desempenho geral do meu gestor

A síntese da experiência cotidiana com a liderança.

12. O que meu gestor deveria continuar fazendo? E o que deveria mudar?

As perguntas abertas revelam padrões que números sozinhos não mostram.

O dado mais revelador da pesquisa

Apenas uma das 12 perguntas avalia competência técnica. Todas as outras tratam de comportamento, comunicação, clareza, respeito e desenvolvimento de pessoas.

Para o Google, saber muito não é suficiente. O que diferencia gestores excepcionais é como eles lideram pessoas que sabem muito.

