'Bridgerton': 4ª temporada estreia nesta semana na Netflix; veja quando

Nova temporada inicia uma nova fase para a família Bridgerton

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada (Netflix)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06h00.

A espera está acabando! Após mais de um ano de espera, os fãs de "Bridgerton" podem comemorar. A quarta temporada chega à Netflix esta semana.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreará nesta quinta-feira, 29, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro. Cada parte contará com quatro episódios.

O que esperar da nova temporada

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretada por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

A 4ª temporada de Bridgerton é a última?

A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.

O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'

