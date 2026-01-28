'Bridgerton': relembre o que aconteceu na 2ª temporada da série da Netflix

A segunda temporada de "Bridgerton" consolidou o sucesso da produção no catálogo da Netflix. O foco da narrativa mudou para o primogênito da família, o Visconde Anthony Bridgerton. O personagem decidiu cumprir seu dever e buscar uma esposa adequada para o título. Esta escolha deu início a uma trama repleta de deveres e paixões reprimidas.

O protagonista buscava uma união racional e sem o envolvimento de sentimentos reais. Tal busca foi interrompida pela chegada da família Sharma, vinda diretamente da Índia. O triângulo amoroso entre as irmãs Kate e Edwina pautou os principais episódios. O arco encerrou com uma das uniões mais populares entre o público da série.

Romance de Anthony e Kate

Anthony escolheu Edwina Sharma como a candidata ideal para ser a nova viscondessa. Contudo, ele precisava da aprovação de Kate, a irmã mais velha da jovem. O contato constante gerou faíscas e uma rivalidade intensa entre os dois personagens. Eles descobriram uma conexão profunda baseada em responsabilidades familiares e teimosia.

A dinâmica de "inimigos para amantes" dominou o desenvolvimento central daquela temporada específica. Ambos tentaram negar a atração em nome do bem-estar de Edwina e da honra. O casamento oficial de Anthony e Edwina foi interrompido no altar pela descoberta da verdade. Após diversos impasses, Anthony e Kate finalmente declararam seu amor nos jardins da propriedade.

Eloise descobre segredo central

A identidade de Lady Whistledown causou o maior conflito de amizade da produção até agora. Eloise Bridgerton dedicou o ano a investigar quem escrevia os folhetins de fofoca. A busca incessante colocou a jovem em situações de perigo e vigilância da Rainha. No episódio final, ela ligou os fatos e confrontou sua melhor amiga.

O embate entre Eloise e Penelope Featherington marcou o encerramento do segundo ano. A descoberta gerou uma ruptura profunda na relação entre as duas famílias nobres. Penelope se viu isolada após ser rejeitada pela única pessoa em quem confiava. Este evento foi fundamental para as decisões tomadas pela personagem na temporada seguinte.

Mudanças na família Featherington

A gestão da família Featherington também passou por transformações significativas durante o período. O novo Lorde Featherington chegou para assumir as finanças e o controle da casa. Ele tentou aplicar um golpe na sociedade londrina com o apoio de Lady Portia. O plano envolvia investimentos falsos em minas de joias inexistentes no exterior.

A estratégia falhou e forçou a família a lidar com novas dívidas e escândalos. Portia precisou agir com astúcia para garantir a sobrevivência de suas filhas na elite. Enquanto isso, o sucesso de Penelope como Whistledown trazia a única estabilidade financeira secreta. O ano terminou com a promessa de mudanças drásticas para todos os núcleos.

Os novos episódios já têm data marcada. A 4ª temporada de "Bridgerton" estreia na Netflix nesta quinta-feira, 29, dando continuidade aos dramas da alta sociedade londrina e abrindo espaço para novas histórias dentro da família.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'