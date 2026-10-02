'Passar no vestibular é consequência natural': a escola de Recife que ensina business aos alunos

RESUMO | Alunos do Ensino Médio da Escola Eleva Recife integram a empresa júnior da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e trabalham com clientes e projetos reais. O diretor Carlos Toledo diz que é a primeira parceria desse tipo entre uma empresa júnior e uma escola de Ensino Médio no país. Com quase 900 alunos e IB Diploma, a escola da rede Inspired diz que quer formar líderes e que a aprovação no vestibular é só consequência.

Alunos do Ensino Médio da Escola Eleva Recife, na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, fazem parte da empresa júnior do curso de Business da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e trabalham com clientes e projetos reais. Segundo o diretor da escola, Carlos Toledo, é a primeira parceria do tipo entre uma empresa júnior e uma escola de Ensino Médio no Brasil.

"Os nossos alunos têm clientes reais, projetos reais", diz Toledo.

Uma empresa júnior é uma associação de estudantes de graduação que presta consultoria a empresas de verdade, com orientação de professores. Na parceria, os alunos da Eleva passam a integrar a empresa júnior da Unicap, universidade jesuíta com mais de 70 anos no Recife.

O Business aparece como uma das opções do Ensino Médio da escola, ao lado de artes e de uma terceira língua. Toledo diz que o objetivo é ampliar o leque do aluno para além do currículo tradicional.

'Passar no vestibular é consequência natural'

Para Toledo, a parceria resume a proposta da escola. "Passar no vestibular é uma consequência natural. A gente não vai pensar só na aprovação", diz.

A meta declarada é que o aluno entre numa das três primeiras opções de curso. Segundo o diretor, cerca de 16% a 20% dos formandos vão estudar no exterior, e a maioria segue para universidades federais e privadas de alta performance no Brasil.

Toledo afirma que a turma do primeiro ano do Médio ficou no percentil 95 no SSA, e que uma aluna chegou ao percentil 99,5, entre 23 mil estudantes.

Toledo assumiu a direção em janeiro de 2026. Integra a rede desde a fundação da Eleva no Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Educação e pós-graduação em liderança, e soma 25 anos de sala de aula. Continua lecionando Física. "Estou apaixonado pela sala de aula", diz.

A escola está no quarto ano no Recife, tem quase 900 alunos e, na visão dele, o maior potencial entre as unidades da rede no país.

Da Amazônia ao laboratório: o currículo fora da sala

Alunos da 2ª série do Ensino Médio passaram uma semana na Amazônia, com visita a uma comunidade ribeirinha e a uma comunidade indígena. Toledo acompanhou o grupo. Os estudantes de séries menores fazem atividades no Grande Recife e, conforme crescem, viajam para outros estados.

As artes são práticas desde o infantil, com teatro, música com instrumentos de verdade e banda da escola. No IB, os alunos escrevem uma monografia de nível de graduação e cursam a disciplina Teoria do Conhecimento, de base filosófica. Toledo conta que viu uma aluna conduzir um experimento no laboratório de biologia, que gera relatório e análise, e compara a estrutura dos laboratórios à de uma universidade.

Rede de 125 escolas e IB Diploma

A Eleva Recife integra a Inspired Education, rede com mais de 125 escolas em 28 países e mais de 95 mil estudantes. A escola afirma ser a única autorizada a ministrar o IB Diploma em Pernambuco e diz que as escolas Eleva ocupam a 2ª posição no ranking nacional de escolas com IB.

Toledo atribui os resultados a três fatores: seleção e formação contínua de professores, estrutura de laboratórios e uma "cultura de excelência". A frase que mais ouve das famílias que visitam a escola, segundo ele, é "queria ter estudado em uma escola como essa".

Se um dia a faculdade chegar com um ano de empresa júnior no currículo, o aluno que passou por ela terá o que contar além da nota.