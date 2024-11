Após a morte do britânico John Tinniswood, de 112 anos nesta segunda-feira, 25, o título do homem mais velho do mundo hoje pertence a um brasileiro: o cearense João Marinho Neto.

Líder do ranking mundial da LongeviQuest, ele é o último homem nascido em 1912 ainda vivo e completou 112 anos no dia 5 de outubro. Já era o homem mais velho da América Latina há alguns anos, antes de assumir o topo da lista. Entre as pessoas mais velhas do mundo — lista que inclui também mulheres —, João ocupa a 6ª posição.

Natural de Maranguape, João ajudava o pai a criar gado e colher frutas em uma fazenda desde criança. Chegou a se mudar com a família para Apuiarés, cidade rural no interior do Ceará — e vive lá até hoje. Foi casado com Josefa Albano dos Santos, que morreu em 1994, aos 74 anos, com quem teve quatro filhos, José, Antônio, Vanda (falecida) e Fátima. Atualmente é casado com Antônia Rodrigues Moura e teve com ela mais três filhos: Jarbas, Vinícius e Conceição. João tem 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Em entrevistas, Vinícius comemora a possibilidade de ainda ter o pai presente e destaca que ele continua lúcido e saudável, sem tomar nenhum tipo de medicação. Já não enxerga mais, muito embora reconheça os filhos pela voz.

O Brasil tem três dos homens mais velhos do mundo

No top 5 dos homens mais velhos, três deles são brasileiros. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o Vinícius relatou que João pode ter a idade avançada sobretudo pela boa alimentação. "Ele come muita coisa pura, frutas sem veneno, e também rapadura com queijo, ovo com farinha, feijão com cuscuz. Essas comidas sem usar nenhum tipo de veneno, comida feita naturalmente na roça. Acho que é por isso que ele tem essa saúde que ele tem."

O Brasil ocupa o primeiro, segundo e quinto lugar no ranking da LogeviQuest, com João Marinho Neto, Josino Levino Ferreira e Primo Olivieri, respectivamente.

Veja o ranking dos homens mais velhos do mundo

*Os dados são do ranking mundial LongeviQuest.

João Marinho Neto – 112 anos e 52 dias (Brasil) Josino Levino Ferreira – 111 anos e 237 dias (Brasil) Ken Weeks – 111 anos e 52 dias (Austrália) Hilario Orozco Lemus – 111 anos e 23 dias (México) Primo Olivieri – 110 anos e 264 dias (Brasil)

Veja o ranking das pessoas mais velhas do mundo

*Os dados são do ranking mundial LongeviQuest.

Tomiko Itooka – 116 (Japão) Inah Canabarro Lucas – 116 (Brasil) Elizabeth Francis – 115 (EUA) Ethel Caterham –115 (Inglaterra) Okagi Hayashi –115 (Japão)