Homem mais velho do mundo revela o segredo da sua longevidade

A longevidade não é apenas o desafio de muitos países desenvolvidos, como também o desejo da maioria das pessoas. Por outro lado, a grande questão é como isso pode ser possível. Para o 'homem mais velho do mundo', segundo o Guinness World Record, o segredo para ter uma vida longa é mais simples do parece.

Com 111 anos, o inglês John Alfred Tinniswood é o novo detentor do título desde a morte do recordista venezuelano, Juan Vicente Pérez, neste mês, aos 114 anos. Já Gisaburo Sonobe, do Japão, que foi o segundo mais longevo, morreu em 31 de março, aos 112 anos.

Ele conta que conseguiu ter uma vida longa até o momento principalmente pela sorte. No entanto, esse fator não é o seu único aliado neste anos. Sua condição se deve também à moderação com alimentos favoritos, como jantares de peixe com batatas fritas apenas nas sextas-feiras.

Para o contador aposentado e bisavô, um estilo de vida saudável e consciente é a chave para a longevidade. Ele nunca fuma, raramente bebe e não se prende a uma dieta especial.

“Se você beber demais, comer demais ou caminhar demais – se fizer alguma coisa demais – acabará sofrendo”, diz Tinniswood ao site do Guinness.

Tinniswood recebeu o certificado do Guinness World Records nesta quinta-feira, 4, na casa de repouso onde mora em Southport, noroeste da Inglaterra.

Uma vida de agitações

Nascido em Liverpool em 26 de agosto de 1912, poucos meses após o naufrágio do Titanic, John Alfred Tinniswood viveu duas guerras mundiais, servindo no Corpo de Pagamento do Exército Britânico na Segunda Guerra Mundial.

Apesar das experiências que acumulou ao longo dos anos, testemunhando importantes momentos da história moderna, ele acredita que se mantém de pé até hoje pela simples vontade de viver.

“É pura sorte. Ou você vive muito ou vive pouco, e não há muito que possa fazer a respeito", declara.

Quem é a mulher mais velha do mundo?

A mulher eleita a 'mais velha do mundo' pelo Guinness é Maria Branyas Morera, de 117 anos, residente na Espanha.