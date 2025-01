Bozo retorna ao SBT após hiato de 11 anos com programação especial; saiba como será

O Bozo está de volta ao SBT, após um hiato de 11 anos. A emissora anunciou nesta quarta-feira, 29, que fechou um acordo exclusivo com a Send In The Bozos LLC, detentora dos direitos do personagem, para garantir a presença oficial dele no Brasil. Com isso, o famoso palhaço retorna não apenas à TV aberta, mas também ao streaming, através do +SBT.

A movimentação acontece em um momento estratégico: 2025 marca os 45 anos da estreia do programa “Bozo no Brasil”, que foi ao ar pela primeira vez na TVS, precursora do SBT, em 1980.

Para celebrar a data, a emissora promete resgatar o legado do personagem com uma série de iniciativas. No primeiro semestre do próximo ano, será disponibilizado de forma gratuita no +SBT um acervo histórico com episódios do programa original, do desenho animado clássico e dos tradicionais especiais de fim de ano.

Como será o retorno de Bozo ao SBT

Embora estivesse afastado da programação fixa do SBT, Bozo fez aparições esporádicas nos últimos anos. O palhaço participou do "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel", do "Teleton" e até da CCXP, no estande da emissora.

Mais recentemente, chegou a integrar o júri do "Show de Calouros", resgatado dentro do "Programa Silvio Santos". Agora, com a nova parceria firmada, ele assume um papel mais ativo na grade da emissora.

A primeira aparição oficial após a oficialização do contrato já está marcada: Bozo será jurado no "Circo do Tiru", programa exibido aos sábados. Além disso, ele fará participações especiais em diversas atrações e eventos do canal.

O retorno de Bozo também representa um impulso para o licenciamento do personagem no Brasil. Segundo comunicado do SBT, a gestão de novos produtos oficiais está nos planos e abre espaço para que fãs antigos e novos possam reviver o palhaço em conteúdos inéditos e itens exclusivos.

Quem é o Bozo?

Criado nos Estados Unidos em 1946, Bozo se tornou um fenômeno internacional, ganhando versões em vários países. No Brasil, seu auge foi entre 1980 e 1991, quando o programa infantil conquistou milhões de telespectadores com brincadeiras, músicas e bordões inesquecíveis. Em 2013, uma versão repaginada chegou a ser exibida por alguns meses, mas sem o mesmo impacto da era dourada.

No Brasil, o palhaço chegou em 1980 pelas mãos do SBT (então TVS), tornando-se um fenômeno de audiência. Com bordões e quadros interativos, o "Programa do Bozo" marcou gerações de crianças. Entre os diversos atores que deram vida ao personagem no país, Luís Ricardo e Arlindo Barreto ficaram especialmente conhecidos.

Além da TV, Bozo também se destacou no licenciamento de produtos, com lançamento de brinquedos, discos e gibis. Apesar de ter deixado a programação fixa do SBT nos anos 1990, o personagem teve breves retornos na emissora, incluindo uma reedição em 2013.

Agora, com uma nova parceria, o palhaço ressurge para conquistar tanto os antigos fãs quanto uma nova geração de crianças.