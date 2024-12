Raul Gil confirma demissão do SBT após 14 anos no ar

O apresentador de TV Raul Gil confirmou na sexta-feira, 6, que foi dispensado do SBT após 14 anos na emissora. A demissão de Gil acontece em meio a uma reestruturação da emissora após a morte de Silvio Santos.

Em seu perfil no Instagram, Gil afirmou que "a vida vai continuar". "Meus amigos, colegas, fãs e patrocinadores, o programa Raul Gil está fora do SBT após 14 anos. Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contratações", disse.

O Programa do Raul Gil viveu uma queda de audiência nos últimos anos, marcando 2,6 pontos de audiência. A Record, vice-líder em número de público durante as noites de quartas-feiras, teve uma audiência de 6,3 pontos.

"O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam", continuou o apresentador.