Fenda com 62 vezes o diâmetro da Terra se abre no Sol — e lança jato solar ao planeta nesta sexta

Uma enorme fenda com cerca de 800 mil quilômetros de largura — mais de 62 vezes o diâmetro da Terra — se abriu recentemente na atmosfera solar, lançando um fluxo rápido de material solar em direção ao nosso planeta, segundo informações da NASA.

Esse fenômeno, chamado "buraco coronal", ocorre quando os campos magnéticos da superfície solar se rompem, permitindo a fuga do vento solar. Nessas regiões, a temperatura do plasma é mais baixa, o que as torna visualmente mais escuras nas imagens de telescópios ultravioleta.

Normalmente, o plasma quente permanece preso pelos campos magnéticos, mas os buracos coronais permitem a liberação de uma abundância de partículas carregadas.

Vento solar pode se deslocar por 500 km/s

Segundo a plataforma Spaceweather.com, o vento solar liberado pelo buraco coronal está se deslocando a aproximadamente 500 quilômetros por segundo. Esse fluxo deve atingir a Terra na sexta-feira, 31, podendo causar uma tempestade geomagnética de nível G1, a menor classificação na escala da NOAA. Apesar de não apresentar riscos significativos, esse fenômeno pode intensificar as auroras boreais e austrais, tornando-as mais visíveis em áreas próximas aos polos.

As auroras se formam quando partículas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra, colidindo com moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera. Esse encontro gera luzes coloridas no céu, que variam entre verde, vermelho, azul e violeta, dependendo do gás envolvido e da altitude da colisão.

Embora a previsão aponte uma tempestade leve, o clima espacial é imprevisível, podendo resultar em fenômenos mais fracos ou intensos do que o previsto.