Tiago Leifert estreia como narrador no SBT nesta terça-feira; veja horário e programação

Nesta terça-feira, 21, o apresentador Tiago Leifert faz estreia oficial como narrador no SBT, no comando da transmissão da partida entre Benfica e Barcelona pela UEFA Champions League. Antes, Leifert participou de uma "pré-estreia" no programa SBT Brasil, com embaixadinhas ao vivo.

Após a saída da Globo, Leifert revelou que buscava uma oportunidade que refletisse a paixão pelo futebol. No SBT, ele assume um papel desejado há tempos: narrador de competições internacionais como a Champions League e a Copa Sul-Americana. “Nasci e cresci na TV aberta e tenho um carinho enorme pelo SBT”, afirmou ele em uma publicação nas redes sociais.

O apresentador também destacou a importância de valorizar o tempo em família, especialmente com a filha, e mencionou que a narração esportiva se encaixa perfeitamente em seu momento de vida atual. “Por enquanto só a narração, tá gostoso”, brincou.

Estilo de narração

Conhecido pelo carisma, Tiago prometeu trazer um tom mais leve e conversado às transmissões. Ele destacou que, apesar de momentos descontraídos, o foco será sempre o futebol. “Não vou ficar falando coisas aleatórias. Vamos respeitar o jogo e dar mais espaço para os comentaristas participarem”, explicou.

O apresentador se junta a um time de peso no SBT, que inclui Mauro Beting, Nadine Basttos e Luiz Alano, além da presença ocasional de nomes como Alexandre Pato. A emissora aposta em sua experiência e estilo para se destacar nas competições esportivas.

Como assistir o Tiago Leifert no SBT hoje?

O novo apresentador do SBT entra ao vivo durante a transmissão do jogo entre Benfica e Barcelona, nesta terça-feira, 21, a partir das 17h. A partida é válida pela fase de grupos da Champions League e, além do SBT, terá transmissão ao vivo também nos canais TNT e Max, na TV fechada.

