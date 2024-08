Estrela da Casa: horário, regras e tudo sobre o novo reality da Globo

Nesta terça-feira, 13, a Globo estreia sua mais nova aposta em realities. "Estrela da Casa", comandado por Ana Clara, será um programa que, de forma resumida, combina os conceitos de "The Voice" com "Big Brother Brasil".

Catorze artistas ficarão confinados em uma casa — a estrutura, inclusive, é a mesma que a da casa do BBB — e terão que competir em provas de música e resistência. O programa terá transmissão 24 horas no Globoplay e terá episódios na TV Globo de domingo a domingo.

A dinâmica oferece a oportunidade dos fãs conhecerem não só os artistas como as personalidades por trás de cada uma das vozes que buscam espaço no mercado fonográfico nacional. Há de imaginar que o caso de Juliette, cuja carreira musical nasceu por causa de seu sucesso como pessoa no BBB, tenha inspirado a produção da Globo.

Entre os selecionados estão artistas com diferentes personalidades, características, gostos, estilos e também profissões fora do meio artístico. Cada um deles irá defender um estilo musical e não poderá trocar ao longo do programa.

Veja tudo que se sabe sobre o 'Estrela da Casa':

Quando estreia o reality?

"Estrela da Casa" estreia nesta terça-feira, 13 de agosto, logo após a novela "Renascer".

Que horas passa 'Estrela da Casa'?

O novo reality show da Globo começa sempre depois da novela das 21h, "Renascer", ou seja, por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Nos domingos, passa às 23h10 logo após o Fantástico.

Onde assistir 'Estrela da Casa'?

Será possível assistir os novos episódios de 'Estrela da Casa' todas às noites, de domingo a domingo, na TV Globo, logo após a novela das 21h, "Renascer". Os episódios e transmissão 24h também estarão disponíveis no Globoplay.

Qual o prêmio do 'Estrela da Casa'?

O campeão ganha o prêmio de R$500 mil da Globo, contrato e gerenciamento de carreira com a Universal Music Brasil e turnê pelo país.

'Estrela da Casa' terá transmissão 24 horas?

Sim. Assim como o BBB, o reality show comandado por Ana Clara terá transmissão em tempo real da casa pelo Globoplay.

Quais as semelhanças entre 'Estrela da Casa' e 'BBB'?

Confinamento e transmissão 24h: os 14 participantes ficarão dentro da casa o tempo todo, e tudo será transmitido ao vivo no Globoplay;

os 14 participantes ficarão dentro da casa o tempo todo, e tudo será transmitido ao vivo no Globoplay; Prova de resistência: eles também terão que enfrentar "provas raiz", que envolvem desafios físicos e mentais;

eles também terão que enfrentar "provas raiz", que envolvem desafios físicos e mentais; Dinâmica de eliminação: a casa também escolherá uma pessoa para ir ao "Paredão" toda semana.

Ana Clara é a apresentadora do 'Estrela na Casa', novo reality da Globo (Globo/Manoella Mello)

Entenda o que significam os termos do reality

O que os participantes podem conquistar?

Hitmaker

→ O que é: nome para descrever quem tem a música mais ouvida da semana.

→ Quando acontece: todo domingo

→ Como funciona:

Os participantes lançam uma música de trabalho na quarta-feira. O single fica disponível nas plataformas de streaming e a contagem de plays tem início;

Quem emplaca a canção mais ouvida na semana vira o “Hitmaker”, ganha um presente dos fãs e consegue uma das vagas para cantar no “Festival”.

Estrela da Semana

→ O que é: nome para descrever quem vence a “Prova da Estrela”, uma dinâmica de duas etapas que imita a Prova do Líder do BBB;

→ Quando acontece: toda quinta-feira

→ Como funciona:

Na primeira, divididos em grupos, os participantes encaram um desafio deixado pelos especialistas convidados da semana.

Aqueles que se saírem melhor disputam a segunda etapa, que é uma prova durante o programa ao vivo.

O vencedor vira a “Estrela da Semana”, que ganha o direito de cantar no “Festival”, fica imune e indica dois competidores para a “Batalha”.

Dono do Palco

→ O que é: nome para quem vence a última prova da semana, semelhante ao Anjo do BBB;

→ Quando acontece: todo sábado

→ Como funciona:

O “Dono do Palco” ganha imunidade, canta no “Festival” e indica um participante direto para a “Batalha”.

Quais desafios os participantes enfrentam?

Duelo

→ O que é: é a prova que pode salvar um dos dois participantes indicados para a “Batalha” pela “Estrela da Semana”, que é como se fosse o vencedor da Prova do Líder do BBB.

→ Quando acontece: toda sexta-feira

→ Como funciona:

A decisão é do público: cada um apresenta uma música e aquele que receber mais votos se salva. O outro vai direto para a “Batalha”.

Festival

→ O que é: quem está na "Batalha" (ou seja, no Paredão) canta a música da semana.

→ Quando acontece: toda terça-feira

→ Como funciona:

Ele é decisivo para o trio de participantes da “Batalha”, que corre risco de eliminação: para eles, a apresentação é a última chance de conquistar o público antes do resultado da votação.

O “Hitmaker”, a “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco” também se apresentam.

Batalha

→ O que é: é como o Paredão do BBB.

→ Quando acontece: formação todo domingo, eliminação toda terça-feira

→ Como funciona:

É a decisão final de cada semana, disputada por três participantes: o perdedor do “Duelo”, o indicado pelo “Dono do Palco” e o participante que for mais votado pela casa;

Os três precisam batalhar pela preferência do público para tentar permanecer no jogo. O voto popular é para ficar, e o menos votado deixa o reality.

Casa terá um painel para cada categoria (Globo/ Manoella Mello)

Como será a semana no 'Estrela da Casa'?

Quarta-feira

Assim como no BBB, a quarta-feira marca o início da semana do jogo;

Cada participante escolhe a sua música de trabalho e defende para o público a estratégia de lançamento. Os singles ficam disponíveis nas plataformas de áudio e a contagem de plays tem início;

O artista com a música mais escutada durante a semana será consagrado como o "Hitmaker" no domingo.

Quinta-feira

Dia de definir a “Estrela da Semana”, semelhante ao 'Líder' do BBB;

Os participantes passam a tarde com um especialista convidado e cumprem um desafio;

À noite, no programa, os vencedores realizam a “Prova da Estrela”;

Na sequência, a “Estrela da Semana” indica dois concorrentes para a “Batalha”, que terão que fazer uma performance na sexta-feira.

Sexta-feira

Dia do “Duelo”;

Os dois indicados pela “Estrela da Semana” se apresentam ao vivo e o público vota para salvar um dos competidores; o outro se confirma na “Batalha”.

Sábado

Assim como o Anjo no BBB, o público acompanha durante o dia a prova de imunidade que define o “Dono do Palco”;

No programa à noite, o vencedor indica um participante para a “Batalha” (Paredão).

Domingo

A noite começa com Ana Clara revelando o “Hitmaker” da semana;

Na sequência, a casa vota para finalizar a formação da “Batalha”;

Disputam a preferência do público o perdedor do “Duelo”, o indicado pelo “Dono do Palco” e o mais votado pelos participantes;

Então, é aberta a votação no gshow que define os dois cantores que permanecem no jogo.

Segunda-feira

Dia da “Jam Session”;

Os participantes recebem a visita de um talento da música para uma oportunidade única de trocar experiências com quem já é um grande ídolo;

À noite, no programa, o convidado faz um show para o público e canta uma música com a “Estrela da Semana”.

Terça-feira

Noite de “Festival”;

O “Hitmaker”, a “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco” cantam para celebrar suas conquistas;

Já os três integrantes da “Batalha” performam para conseguir um resultado favorável da votação em curso com o público;

No fim do programa, Ana Clara anuncia o resultado da “Batalha”: dois participantes são salvos e um deixa a competição.