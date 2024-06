Boninho inicia seleção para o BBB 25, que deve contar com dinâmica que fez sucesso na gringa

O Big Brother Brasil 2024 terminou em abril com a vitória de Davi. Mas os fãs do reality show já estão com saudades das intrigas, disputas e fortes emoções que agitaram a casa mais vigiada do país. Nesta segunda-feira, 24, o diretor José Bonifácio, apelidado de Boninho, iniciou a seleção dos participantes para edição de 2025.

Em seu Instagram, o executivo de 61 anos compartilhou um vídeo ao lado dos colegas Rodrigo Dourado e Angélica Campos, em que aparecem embarcando rumo a Curitiba, no Paraná, para dar início às entrevistas com candidatos para ingressar no programa.

Na gravação, o big boss sugeriu que a nova temporada possa ter a dinâmica "Freeze", que tem viralizado nas versões estrangeiras do Big Brother, o que deixou muitos fãs curiosos sobre o que Boninho pode estar planejando para próxima temporada.

O que é a dinâmica Freeze?

Em edições do Big Brother de outros países, os participantes encaram o desafio chamado "Freeze", que exige uma boa dose de resistência emocional.

Nesta dinâmica, os confinados precisam ficar estáticos enquanto algo ou alguém surge em cena para tentar desestabilizá-lo emocionalmente.

Em um recente episódio, uma participante precisou ficar imóvel enquanto seu cachorro entrava na casa. Se ela se mexesse, a competidora seria automaticamente eliminada do jogo, sem chances de concorrer ao prêmio final.

Quem venceu o BBB 24?

O BBB 24 consagrou Davi como o vencedor do maior prêmio da história do programa. O brother garantiu o primeiro lugar e R$ 2.920.000 na conta com 60,52% dos votos.

Com a vitória, o baiano também garantiu um Chevrolet Trailblazer de aproximadamente R$ 360 mil e um documentário sobre sua história de vida no Globoplay.

Ele competia com Matteus e Isabelle, aliados de jogo, que conseguiram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Quanto ganhou o vencedor do BBB 24?

Ao longo do programa, Davi conquistou alguns prêmios em dinâmicas das marcas patrocinadoras. Veja a lista completa: