Bolsonaro é o convidado do Flow Podcast nesta segunda, 8

O presidente Jair Bolsonaro é o convidado do Flow Podcast desta segunda-feira, 8. O anúncio foi feito nas redes sociais do programa, que começa 19 horas no horário de Brasília.

O podcast Flow tem um dos maiores públicos do Brasil, mas também é repleto de escândalos. O cofundador Monark foi desligado da empresa após defender a formalização de um partido nazista, por exemplo.

Desde então, o podcast continua somente com Igor. O formato do Flow, auto-descrito como "uma conversa de bar", permite que os convidados se soltem mais do que em outras formas de entrevista.

