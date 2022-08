The Killers, Twenty One Pilots e Fresno são confirmados no festival GPWeek; veja data e ingressos

As bandas The Killers, Twenty One Pilots e a brasileira Fresno foram anunciadas como atrações do GPWeek, novo festival de música que acontecerá em São Paulo. Os grupos Hot Chip e The Band Camino também estão confirmados.

O evento, que antecede a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, é uma celebração dos 50 anos do esporte no Brasil. Ao todo, serão sete horas de música ao vivo. Saiba como comprar ingressos, horários e mais:

Quando será o festival GPWeek?

O evento será no dia 12 de novembro, sábado. A abertura dos portões está prevista para 13h e o início dos shows, 15h.

Onde será o festival GPWeek?

O festival com The Killers e Twenty One Pilots será no Allianz Parque, no bairro da Água Branca, em São Paulo.

Quais os valores dos ingressos do festival GPWeek?

PADDOCK: R$1.990 (inteira) | R$995 (meia) | R$1.592 (Cliente C6)

PISTA VIP BOX: R$990 (inteira) | R$495 (meia)

PISTA : R$540 (inteira) | R$270 (meia)

CADEIRA INFERIOR: R$680 (inteira) | R$340 (meia)

CADEIRA SUPERIOR: R$340 (inteira) | R$170 (meia)

Quando começa a venda dos ingressos?

Clientes C6 Bank terão pré-venda exclusiva nos dias 9 e 10 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Será possível parcelar o ingresso em até 10x sem juros no cartão.

A venda para público geral acontecerá a partir do dia 11 de agosto, às 9h

Onde posso comprar os ingressos?

Os ingressos para o festival GPWeek estarão disponíveis pelo site da Eventim.

Nos dias 09/08 (pré-venda C6 Bank) e 11/08 (venda geral), a bilheteria oficial do Allianz Parque (Portão B) também estará aberta para a venda de ingressos sem cobrança de taxa de serviço.

Após o dia 11/08, as vendas serão no Portão A.

LEIA TAMBÉM:

Imagine Dragons virá ao Brasil em outubro; veja onde comprar ingressos

Avril Lavigne anuncia show em São Paulo; veja valores e data

Rock in Rio: veja quais artistas também vão se apresentar em São Paulo